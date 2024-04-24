Hard Disk ve SSD Fiyatları Artıyor: Teknoloji Dünyasında Kartlar Yeniden Dağıtılabilir - Son Dakika
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Teknoloji

Hard Disk ve SSD Fiyatları Artıyor: Teknoloji Dünyasında Kartlar Yeniden Dağıtılabilir

Hard Disk ve SSD Fiyatları Artıyor: Teknoloji Dünyasında Kartlar Yeniden Dağıtılabilir

Son sızıntılara göre, hard disk ve SSD fiyatları gözle görülür bir artış yaşadı. Sektör otoriteleri, bu yükselişin önümüzdeki haftalarda da hızlanacağını öngörüyor. Seagate ve Western Digital gibi önde gelen firmalar da üretim kapasitelerinin düşük olması ve maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle fiyat artışı beklediklerini açıkladı. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin de bu artışta etkili olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar ise yeni nesil hard disk ve SSD'lerin satış başarısını merak ediyor.

24.04.2024 17:10
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Ortaya çıkan son sızıntılara göre, geçtiğimiz dönemde hard disk ve SSD fiyatları gözle görülür bir artış yaşadı. Sektör otoriteleri, bu yükselişin önümüzdeki haftalarda da hızlanacağını öngörüyor. Bu artışların sürekli hale geldiği takdirde, teknoloji dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabileceği öngörülmekte. Birçok farklı sebepten kaynaklandığı belirtilen bu durum, yakın zamanda çözülemeyecek gibi görünüyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Hard disk ve SSD fiyatları artış yaşıyor

Sektörün önde gelen firmalarından Seagate birkaç gün önce yaptığı açıklamada, şu anki düşük üretim kapasitelerinden dolayı mevcut talebi karşılamakta oldukça zorlandıklarını, pandemi sürecinin ardından müşteri talebinde olan bu artışın üretim adetlerini fazlasıyla aştığını belirtti. Ayrıca dünyadaki genel enflasyon ortamından ötürü maliyetlerde yaşanan yükselişin de piyasadaki dengeleri bozduğu konuşuluyor. Seagate yönetimi gelecek aylarda bir fiyat daha artışı olacağını da ima etmiş durumda.

Hard Disk ve SSD Fiyatları Artıyor: Teknoloji Dünyasında Kartlar Yeniden Dağıtılabilir

Daha önce sektörün diğer bilinen firması Western Digital de oldukça benzer bir açıklamaya imza atmıştı. Geçen hafta Tayvan'da meydana gelen depremin de şirketlerin üretim süreçlerini ve tedarik zincirlerini olumsuz etkilediği biliniyor. Bu negatif durum da elbette fiyatlara yükseliş olarak yansıdı.

Ek olarak giderek gelişen yapay zeka teknolojilerinin bu ürünlere olan talebi gözle görülür şekilde artırması da, fiyatların artış göstermesindeki diğer bir sebep olarak görülüyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil hard disk ve SSD'ler artan fiyatlarıyla birlikte iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Seagate ya da Western Digital marka bir SSD kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hard Disk ve SSD Fiyatları Artıyor: Teknoloji Dünyasında Kartlar Yeniden Dağıtılabilir - Son Dakika

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