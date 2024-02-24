Harry Potter Dizisi 2026\'da Max\'te Yayınlanacak

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Harry Potter serisi hem kitap hem de filmleriyle büyük bir kitleye hitap ediyor. J. K. Rowling tarafından yazılan kitaplar, bir süredir diziye dönüştürülme sürecinde. Warner Bros. Discovery'nin yapımcılığını yürüttüğü Harry Potter dizisi için yayın tarihi paylaşıldı.

Harry Potter dizisi 2026'ta Max'te yayınlanacak

Warner Bros. Discovery, Harry Potter dizisi için tarih verdi. Kitap serisinden uyarlanacak yapımın 2026 yılında Max'te yayınlanacağını duyurdu. CEO David Zaslav, sevilen büyücülük dünyasını dijital dünyaya taşımaktan büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Max platformunun Türkiye'de aktif olmadığını belirtelim. Ancak Warner Bros., dijital platformunu Türkiye'ye açmak için bir süredir çalışıyor. Dizinin Türkiye'de farklı bir platformda yayınlanma ihtimalini de unutmamak lazım.

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CEO Zaslav açıklamasında, "Harry Potter konusundaki heyecanımız oldukça yüksek. Son film bir düzineden fazla yıl önce çekildi. İddialı bir televizyon uyarlamasıyla, yeni nesli Harry Potter'ın büyüsüyle tanıştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çok sezonlu olacağı bilinen dizi uyarlaması 2021'den bu yana geliştirilme aşamasında. J.K. Rowling'in yedi kitaplık serisine dayanacak yapım, Rowling'in danışmanlığında yürütülüyor. Ayrıca dizinin yönetmen koltuğunda Channing Dungey bulunuyor. HBO/Max Başkanı Casey Bloys ise yürütücü yapımcılık görevini üstleniyor.

Harry, Ron ve Hermione gibi sevilen karakterleri canlandırmak üzere tamamen yeni bir oyuncu kadrosu sağlanacağı belirtildi. Yani Daniel Radcliffe ve Emma Watson gibi ikonik isimlerin dizide olması beklenmiyor.

CEO Zaslav, yeni uyarlamayla birlikte büyücülük dünyasının daha kapsamlı şekilde keşfedilmesine olanak tanıyacaklaını söyledi. 2026 için çıkış yapmayı hedeflediklerini ve "dünyanın dört bir yanındaki hayranları heyecanlandıracaklarını" söyledi.

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