HAVELSAN'ın anamoli tespit buluşuna Grand Prix Büyük Ödülü verildi

HAVELSAN'ın çok boyutlu anomali tespiti yapan sistemi, Uluslararası Buluş Yarışması'nda Grand Prix Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip buluş fuarı unvanını koruyan ISIF, TEKNOFEST ile birlikte Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlamaya 11. yılında da devam etti.

11. ISIF'26 çadırındaki stant alanında 2 Ekim'de gerçekleştirilen törende, ISIF Uluslararası Buluş Yarışması'nda HAVELSAN'ın "Çok Boyutlu Yapılandırılmış Veriler Üzerinde Anomali ve Sahtekarlık Tespiti Sağlayan Bir Hibrit Sistem ve Yöntem" adlı buluşunun Grand Prix ödülüne layık görüldüğü açıklandı.

Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ekim'de TEKNOFEST ana sahnesinde HAVELSAN'a takdim edildi.

Çok boyutlu yapılandırılmış veriler içerisindeki olağan dışı, riskli veya sahtekarlıkla ilişkili davranışların tespit edilmesini amaçlayan hibrit bir yapay zeka ve karar destek yöntemi olarak açıklanan buluş için Türkiye'deki patent başvurusu 3 Kasım 2025'te yapıldı ve tescil edildi.

Buluş için ayrıca 26 Kasım 2025'te uluslararası PCT başvurusu yapıldı. PCT sonrasında ülke giriş başvuru süreçleri devam ediyor.

ISIF ödül töreninde ayrıca 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere 6 ödül daha HAVELSAN'a takdim edilirken, şirketin ödüle layık görülen patent sayısı 7'ye ulaştı.

Her yıl TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen ISIF Uluslararası Buluş Yarışması'nda Özel Ödül, Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere farklı kategorilerde ödüller veriliyor.

Bu ödüllerden farklı olarak en büyük ödül olarak bilinen ve 1 adet olan Grand Prix Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veriliyor.