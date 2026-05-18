Heyelan Risk Haritası Oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Heyelan Risk Haritası Oluşturuldu

18.05.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEUN'de dinamik bir heyelan risk haritası hazırlandı, 3 günlük hava tahminleriyle güncelleniyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Türkiye'nin heyelan risk haritası oluşturuldu. Harita, 3 günlük hava tahminlerine göre dinamik olarak güncelleniyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi'nde geliştirilen sayısal harita, 3 günlük hava tahmin verileriyle güncellenerek Türkiye'nin dinamik heyelan riskini gösteriyor. Çalışma, 10 farklı parametre kullanılarak hazırlandı.

BEUN Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Türkiye'de en çok can ve mal kaybına neden olan afetlerin başında heyelanların geldiğini belirtti. Sayısal modelleme ile heyelanlarla ilgili risk haritaları oluşturmanın mümkün olduğunu ifade eden Kutoğlu, "Biz bu çalışmamızda zeminin gevşeklik ve sertlik parametrelerini, yola yakınlık, su alanlarına yakınlık ve arazi kullanımı gibi 10 tane parametreyi işin içine katarak tüm Türkiye'nin sayısal heyelan risk haritalarını oluşturduk" dedi.

Kutoğlu, kullanılan 10 parametre içinde en etkili olanın arazinin sertlik derecesini gösteren VS30 parametresi olduğunu söyledi. Bunu sırasıyla yüzey pürüzlülüğü ve kara yollarına yakınlığın takip ettiğini belirten Kutoğlu, zeminin su tutma kapasitesi, nehir yataklarına ve faylara yakınlık gibi parametrelerin de hesaplamada kullanıldığını aktardı.

Kutoğlu, "Oluşturduğumuz sayısal heyelan risk haritası üzerinde bunları web üzerinden servis ederek, vatandaşlarımız harita üzerinde dokunduklarında, yaşadıkları bölgede 30 metre çözünürlükle heyelan risk seviyelerini görme imkanına kavuşacaklar" diye konuştu.

Haritada kırmızı renklerin yüksek, maviye doğru giden renklerin ise düşük heyelan riskini gösterdiği bilgisi verildi.

"Heyelan haritamızı yağış durumuna bağlı olarak da üretebiliyoruz"

Prof. Dr. Kutoğlu, çalışmayı bir adım daha ileri taşıdıklarını ve sistemi dinamik hale getirdiklerini açıkladı. Kutoğlu, hazırlanan programın çalıştığı andan itibaren Avrupa Meteoroloji Merkezi'nden ileriye dönük üç günlük hava tahmin verilerini indirerek, yağış durumuna bağlı güncel bir heyelan haritası üretebildiğini söyledi.

Bu duruma örnek veren Kutoğlu, "26 Nisan tarihinde yaptığımız hesaplamada, ileriye dönük üç gün boyunca alınacak yağış miktarına göre risk ihtimallerinin bazı bölgelerde yükseldiğini görüyoruz. Örneğin, bu üç günlük yağış miktarını hesaba katmadan önce Doğu Karadeniz Bölgesi'nde risk çok daha yüksek gözükürken, o tarihteki yağışlar nedeniyle Marmara Bölgesi'nde ya da Batı Karadeniz Bölgesi'nde heyelan riskinin daha yükselmiş olduğunu görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın kamu kurumları ve afetle ilgili kurumların da işine yarayabileceğini belirten Kutoğlu, Zonguldak'ın yüksek eğim miktarları nedeniyle sıkça heyelan yaşanan bölgelerin başında geldiğini hatırlattı. Kutoğlu, haritanın Zonguldak genelinde yerleşim yerlerinin daha dikkatli planlanmasında karar vericiler ve yerel yönetimler açısından yararlı olacağını kaydetti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Teknoloji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Heyelan Risk Haritası Oluşturuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Galatasaray’ın efsaneleri, UEFA Kupası’nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi Galatasaray'ın efsaneleri, UEFA Kupası'nın 26. yıl dönümünde bir araya geldi
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig’e yükseldi 52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 17:03:59. #7.12#
SON DAKİKA: Heyelan Risk Haritası Oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.