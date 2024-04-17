HMD, uygun fiyatlı Pulse ve Pulse Pro modellerini tanıtıyor

Teknoloji

Nokia telefonların lisans sahibi olan HMD, kendi markasını öne çıkarmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen HMD Pulse serisinin, iki modele yer vereceği belirtildi. İşte HMD Pulse ve Pulse Pro render görselleri.

HMD Pulse ve Pulse Pro render görselleri

HMD, Pulse ve Pulse Pro'nun lansmanıyla birlikte uygun fiyatlı akıllı telefon kategorisindeki portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Pulse serisinin sızdırılan yeni görselleri, tasarımı ve teknik özellikleri ortaya koydu.

HMD Pulse, 6,56 inç HD+ ekrana yer verecek. Telefonun ince çerçevelere ve çift arka kamera kurulumuna sahip olduğu da görülüyor. Sekiz çekirdekli bir yonga setinden güç alacak cihazın, 5000 mAh bataryadan beslenmesi bekleniyor. Pulse; Mavi, Siyah ve Pembe renk seçenekleriyle sunulacak.

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Pulse Pro ise kamera tarafında bazı iyileştirmeler sunacak. HD+ çözünürlüğe sahip 6,56 inç 90Hz IPS ekranla geleceği bildirildi. 6GB/ 8GB RAM ve 128GB/ 256GB depolama alanıyla birlikte Unisoc T606 yonga setinden güç alması bekleniyor.

Kamera tarafında ise çift 50 Megapiksel arka kamera ve tek 50 Megapiksel ön kameraya sahip olacağı aktarıldı. Hızlı şarj detayları bilinmese de 5000 mAh bataryadan beslenecek.

Ayrıca sızıntılar, HMD Pulse serisinin 180 dolardan başlayacağını ortaya koydu. Pulse Pro'nun fiyatlandırmasının 200 doları geçebileceği de söyleniyor. Kesin lansman tarihi henüz bilinmiyor, ancak uygun fiyatlı pazarı karıştıracak gibi duruyor.