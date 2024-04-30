Hollywood'un ünlü senaristi Aaron Sorkin, yeni Facebook filmi üzerinde çalışıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Hollywood'un ünlü senaristi Aaron Sorkin, yeni Facebook filmi üzerinde çalışıyor

Hollywood\'un ünlü senaristi Aaron Sorkin, yeni Facebook filmi üzerinde çalışıyor

Aaron Sorkin, Facebook ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne saldırı gerçekleştirilen 6 Ocak olayıyla ilişkilendirildiği yeni bir senaryo üzerinde çalışıyor. Sorkin, 6 Ocak olayı için Facebook'u suçlayarak, yeni filmde bu konuyu ele alacak. Proje henüz erken aşamalarda ve bir stüdyo ile anlaşma yapılmamış.

30.04.2024 11:09
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Hollywood'un ünlü senaristi Aaron Sorkin, Facebook ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne saldırı gerçekleştirilen 6 Ocak olayıyla ilişkilendirildiği yeni bir senaryo üzerinde çalışıyor. Gelin yeni Facebook filminin konusunun detaylarına birlikte göz atalım.

Yeni Facebook filmi, 6 Ocak olaylarını Facebook'un üstüne yıkacak

Sorkin, yaptığı açıklamada "Ben bunun hakkında yazacağım. 6 Ocak olayı için Facebook'u suçluyorum. Nedenini öğrenmek için bir film bileti almanız gerekecek" şeklinde açıklama yaptı.

Hollywood'un ünlü senaristi Aaron Sorkin, yeni Facebook filmi üzerinde çalışıyor

Bu fikri özellikle bir film olarak mı yazdığının sorulması üzerine, Sorkin, "Deniyorum. Facebook, en bölücü materyali teşvik etmek için algoritmasını ayarladı. Çünkü bu, katılımı artıracak olan şeydir. Bu, sizi Facebook'un koridorlarında 'sonsuz kaydırma'ya ulaştıracak olan şeydir… Facebook'un büyüme ve bütünlük arasında sürekli bir gerilim olması gerekiyor. Ancak böyle bir gerilim yok. Sadece büyüme var," şeklinde yanıtladı.

The Hollywood Reporter'a göre Sorkin'e yakın kaynaklar, Sorkin'in "The Social Network" ile ilişkili bir senaryo üzerinde çalıştığını doğruladı ancak proje henüz erken aşamalarda ve henüz bir stüdyo olaya dahil olmamış. Sorkin'in daha önce 6 Ocak ile ilişkili başka bir senaryo üzerinde çalıştığı bildirilmişti ancak o proje artık ilerlemiyor.

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David Fincher'ın yönettiği "The Social Network", 2010 yılında piyasaya sürüldü. Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield, Facebook'un kurucuları Mark Zuckerberg ve Eduardo Saverin'i oynadı ve sosyal medya şirketini kurma yolculuklarını anlattı. Film, sekiz Oscar'a aday gösterildi ve Sorkin, En İyi Uyarlama Senaryo ödülünü kazandı.

The Social Network ile birlikte Sorkin, The West Wing, A Few Good Men, Moneyball ve Steve Jobs gibi filmleriyle tanınıyor. Yönetmenlik kariyerine 2017'de Molly's Game ile başlayan Sorkin, o zamandan beri The Trial of the Chicago 7 ve Being the Ricardos filmlerini de yönetti.

Siz yeni Facebook filminin konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Hollywood'un ünlü senaristi Aaron Sorkin, yeni Facebook filmi üzerinde çalışıyor - Son Dakika

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