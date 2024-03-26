Honor 90 Smart Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Honor 90 Smart Özellikleri ve Fiyatı

Honor 90 Smart Özellikleri ve Fiyatı

Huawei çatısı altından ayrılan Honor, yeni modeli Honor 90 Smart'ı Fransa'da piyasaya sürdü. MediaTek Dimensity 6020 işlemci, 6.8 inç TFT LCD ekran, 108 MP ana kamera ve 4 GB RAM gibi özelliklere sahip olan telefonun fiyatı 270 dolar olarak belirlendi.

26.03.2024 22:34
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Bir zamanlar Huawei çatısı altında olan ancak daha sonrasında kendi bağımsız yolunu çizen Honor, Honor 90 serisinin yeni üyesi 90 Smart modelini Fransa'da sessiz sedasız piyasaya sürdü. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler sunuyor? İşte Honor 90 Smart özellikleri ve fiyatı…

Honor 90 Smart özellikleri ve fiyatı

Gücünü MediaTek imzası taşıyan Dimensity 6020 işlemcisinden alan Honor 90 Smart, 6.8 inç TFT LCD ekranla geliyor. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, Full HD+ çözünürlük ve 850 nit parlaklık sunuyor.

Honor 90 Smart Özellikleri ve Fiyatı

Cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Ayrıca 35W hızlı şarjdan beslenen 5330 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Akıllı telefonun ön tarafında 8 Megapiksellik özçekim kamerası yer alıyor.

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Arka kasasında ise üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulumsa 108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro lens + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Son olarak cihazın parmak izi okuyucusuna da sahip olduğunu belirtelim.

Honor 90 Smart özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran: 6.8 inç – TFT LCD

60 Hz yenileme hızı

Full HD (2412×1080 piksel) çözünürlük

850 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6020Arka Kameralar: 108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 4 GBDepolama: 128 GBİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Magic OS 7.2Batarya: 5330mAhŞarj Hızı: 35W hızlı şarjParmak İzi Okuyucusu: Yan tarafa monte parmak izi okuyucu

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Honor 90 Smart modelinin fiyatı ise 270 dolar olarak belirlendi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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