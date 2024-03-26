Bir zamanlar Huawei çatısı altında olan ancak daha sonrasında kendi bağımsız yolunu çizen Honor, Honor 90 serisinin yeni üyesi 90 Smart modelini Fransa'da sessiz sedasız piyasaya sürdü. Peki bu akıllı telefon, tüketicilere neler sunuyor? İşte Honor 90 Smart özellikleri ve fiyatı…
Honor 90 Smart özellikleri ve fiyatı
Gücünü MediaTek imzası taşıyan Dimensity 6020 işlemcisinden alan Honor 90 Smart, 6.8 inç TFT LCD ekranla geliyor. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, Full HD+ çözünürlük ve 850 nit parlaklık sunuyor.
Cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Ayrıca 35W hızlı şarjdan beslenen 5330 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Akıllı telefonun ön tarafında 8 Megapiksellik özçekim kamerası yer alıyor.
120 Hz ekran, 8 GB RAM, 5G bağlantı! Uygun fiyatlı vivo T3 tanıtıldı
Arka kasasında ise üçlü kurulum bulunuyor. Bu kurulumsa 108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro lens + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Son olarak cihazın parmak izi okuyucusuna da sahip olduğunu belirtelim.
Honor 90 Smart özellikleri şu şekilde sıralandı;
60 Hz yenileme hızı Full HD (2412×1080 piksel) çözünürlük 850 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6020Arka Kameralar: 108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 4 GBDepolama: 128 GBİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Magic OS 7.2Batarya: 5330mAhŞarj Hızı: 35W hızlı şarjParmak İzi Okuyucusu: Yan tarafa monte parmak izi okuyucu 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Honor 90 Smart modelinin fiyatı ise 270 dolar olarak belirlendi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Honor 90 Smart Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, ASELFLIR-500 ile gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Test sırasında ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu da başarıyla gerçekleştirildi. Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi. Bayraktar TB3 SİHA, 25. uçuş testini de başarıyla tamamlamış oldu. Xiaomi çatısı altındaki POCO, pazar payını artırmak için uygun fiyatlı Android modeli POCO C61'i tanıttı. Cihaz, 6.71 inç LCD ekran, MediaTek Helio G36 işlemci, 8 GB RAM, 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 85 dolardan başlıyor. Canva, web tabanlı tasarım araçları sunan bir firma olarak bilinirken, Affinity Photo, Affinity Designer ve Affinity Publisher uygulamalarını satın alarak profesyonel tasarımcılara da ulaşmayı hedefliyor. Canva'nın yapay zeka özellikleri ile dikkat çeken bu satın alma hamlesi, Adobe uygulamalarına rakip olma potansiyeli taşıyor. Sony, PlayStation 5 için Topluluk Oyun Yardımı sistemini duyurdu. Bu özellik, diğer oyunculara oyuna dair ipuçları sunmak için otomatik olarak oyun klipleri oluşturmaya yarıyor. PS5 sahipleri, desteklenen oyunlarda belirli etkinlikleri tamamladıklarında otomatik olarak oyun içi görüntülerini yakalayabilecekler. Bu yeni özellik, Sabrina Meditz liderliğindeki PS5 platform deneyimi ürün yönetimi ekibi tarafından geliştirildi. Kullanıcılar, PS5'lerinin otomatik klipler oluşturmasına izin vermek için bu özelliği etkinleştirebilecekler. Tamamlanan etkinliklerin ardından oluşturulan klipler, bir moderatör tarafından incelendikten sonra onaylanırsa, PlayStation 5 kullanıcılarının oyun ipuçlarını izleyebileceği ve değerlendirebileceği bir platforma yüklenecek. Bu yeni Topluluk Oyun Yardımı özelliği, oyun geliştiricileri tarafından sağlanan resmi ipuçları ve rehber videolarına ek olarak, kullanıcıların oyun deneyimlerini geliştirmek için bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. PlayStation 5 sahipleri, otomatik oluşturulmuş klipleri kullanarak zorlu bölümleri geçmek veya gizli ögeleri bulmak gibi sorunları çözebilirler. Topluluk Oyun Yardımı, PS5'in oyun deneyimini daha interaktif ve yardımlaşmaya dayalı hale getirerek, oyun dünyasında bir devrim niteliği taşıyor diyebiliriz, en azından konsol dünyasında. Bu özellik, PS5 kullanıcıları arasında etkileşimi artırmanın yanı sıra, oyun geliştiricilerinin topluluğa daha fazla katılımını da teşvik ediyor. Sony, bu özelliğiyle PS5'i sadece bir oyun konsolu değil, aynı zamanda bir oyun topluluğu platformu haline getirmeyi hedefliyor, aynı Steam gibi. Nissan, 2027 yılına kadar otomotiv sektöründe adından sıkça söz ettirecek. Şirket, 30 yeni modeli piyasaya sürerek büyüme ve karlılık hedeflerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Elektrikli otomobillerin payını artırmayı hedefleyen Nissan, Çinli rakiplerinin yükselişine karşı kalıcı bir yer edinmeyi amaçlıyor. Ayrıca Amerika pazarında da hibrit ve elektrikli modelleriyle yükseliş hedefliyor. Scott Yu-Jan tarafından tasarlanan nostaljik Macintosh, Apple'ın 40 yıl önce şöhrete kavuşmasına yardımcı olan ürünü orijinal Macintosh'a bir saygı duruşu niteliğinde. Macintosh Studio, iPad mini'yi güvenli bir şekilde kaydırıp Mac Mini'ye tek bir USB-C kablosu ile bağlama imkanı sunuyor. Ayrıca, geri çekilebilir bir kulaklık askısı ve değiştirilebilir çekmeceler gibi modern kolaylıklar da eklenmiş. Bu yenilikçi tasarım, hem etkili hem de şık bir çözüm sunuyor ve Apple hayranlarının nostaljik bağlarını canlandırıyor. Bayraktar TB3 için yeni bir kilometre taşı daha aşıldı. İHA'nın 2. prototipi başarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve seri üretim yolunda ilerlenmeye başlandı. TCG Anadolu Gemisi üzerindeki ilk test ise 2024 yılında gerçekleştirilecek. WhatsApp'ın son beta sürümünde, metin tabanlı durum güncellemeleri yapma seçeneği eklenmiş bir düzenleme ekranı bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğraf veya video paylaşmak zorunda kalmadan düşüncelerini veya duygularını metin tabanlı olarak paylaşabilecekler.
ÖzellikDeğerEkran: 6.8 inç – TFT LCD
60 Hz yenileme hızı
Full HD (2412×1080 piksel) çözünürlük
850 nit parlaklıkİşlemci: MediaTek Dimensity 6020Arka Kameralar: 108 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 4 GBDepolama: 128 GBİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Magic OS 7.2Batarya: 5330mAhŞarj Hızı: 35W hızlı şarjParmak İzi Okuyucusu: Yan tarafa monte parmak izi okuyucu
4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Honor 90 Smart modelinin fiyatı ise 270 dolar olarak belirlendi.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Honor 90 Smart Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, ASELFLIR-500 ile gerçekleştirdiği ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Test sırasında ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu da başarıyla gerçekleştirildi. Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi. Bayraktar TB3 SİHA, 25. uçuş testini de başarıyla tamamlamış oldu.
Xiaomi çatısı altındaki POCO, pazar payını artırmak için uygun fiyatlı Android modeli POCO C61'i tanıttı. Cihaz, 6.71 inç LCD ekran, MediaTek Helio G36 işlemci, 8 GB RAM, 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Fiyatı ise 85 dolardan başlıyor.
Canva, web tabanlı tasarım araçları sunan bir firma olarak bilinirken, Affinity Photo, Affinity Designer ve Affinity Publisher uygulamalarını satın alarak profesyonel tasarımcılara da ulaşmayı hedefliyor. Canva'nın yapay zeka özellikleri ile dikkat çeken bu satın alma hamlesi, Adobe uygulamalarına rakip olma potansiyeli taşıyor.
Sony, PlayStation 5 için Topluluk Oyun Yardımı sistemini duyurdu. Bu özellik, diğer oyunculara oyuna dair ipuçları sunmak için otomatik olarak oyun klipleri oluşturmaya yarıyor. PS5 sahipleri, desteklenen oyunlarda belirli etkinlikleri tamamladıklarında otomatik olarak oyun içi görüntülerini yakalayabilecekler. Bu yeni özellik, Sabrina Meditz liderliğindeki PS5 platform deneyimi ürün yönetimi ekibi tarafından geliştirildi. Kullanıcılar, PS5'lerinin otomatik klipler oluşturmasına izin vermek için bu özelliği etkinleştirebilecekler. Tamamlanan etkinliklerin ardından oluşturulan klipler, bir moderatör tarafından incelendikten sonra onaylanırsa, PlayStation 5 kullanıcılarının oyun ipuçlarını izleyebileceği ve değerlendirebileceği bir platforma yüklenecek. Bu yeni Topluluk Oyun Yardımı özelliği, oyun geliştiricileri tarafından sağlanan resmi ipuçları ve rehber videolarına ek olarak, kullanıcıların oyun deneyimlerini geliştirmek için bir kaynak oluşturmayı hedefliyor. PlayStation 5 sahipleri, otomatik oluşturulmuş klipleri kullanarak zorlu bölümleri geçmek veya gizli ögeleri bulmak gibi sorunları çözebilirler. Topluluk Oyun Yardımı, PS5'in oyun deneyimini daha interaktif ve yardımlaşmaya dayalı hale getirerek, oyun dünyasında bir devrim niteliği taşıyor diyebiliriz, en azından konsol dünyasında. Bu özellik, PS5 kullanıcıları arasında etkileşimi artırmanın yanı sıra, oyun geliştiricilerinin topluluğa daha fazla katılımını da teşvik ediyor. Sony, bu özelliğiyle PS5'i sadece bir oyun konsolu değil, aynı zamanda bir oyun topluluğu platformu haline getirmeyi hedefliyor, aynı Steam gibi.
Nissan, 2027 yılına kadar otomotiv sektöründe adından sıkça söz ettirecek. Şirket, 30 yeni modeli piyasaya sürerek büyüme ve karlılık hedeflerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Elektrikli otomobillerin payını artırmayı hedefleyen Nissan, Çinli rakiplerinin yükselişine karşı kalıcı bir yer edinmeyi amaçlıyor. Ayrıca Amerika pazarında da hibrit ve elektrikli modelleriyle yükseliş hedefliyor.
Scott Yu-Jan tarafından tasarlanan nostaljik Macintosh, Apple'ın 40 yıl önce şöhrete kavuşmasına yardımcı olan ürünü orijinal Macintosh'a bir saygı duruşu niteliğinde. Macintosh Studio, iPad mini'yi güvenli bir şekilde kaydırıp Mac Mini'ye tek bir USB-C kablosu ile bağlama imkanı sunuyor. Ayrıca, geri çekilebilir bir kulaklık askısı ve değiştirilebilir çekmeceler gibi modern kolaylıklar da eklenmiş. Bu yenilikçi tasarım, hem etkili hem de şık bir çözüm sunuyor ve Apple hayranlarının nostaljik bağlarını canlandırıyor.
Bayraktar TB3 için yeni bir kilometre taşı daha aşıldı. İHA'nın 2. prototipi başarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve seri üretim yolunda ilerlenmeye başlandı. TCG Anadolu Gemisi üzerindeki ilk test ise 2024 yılında gerçekleştirilecek.
WhatsApp'ın son beta sürümünde, metin tabanlı durum güncellemeleri yapma seçeneği eklenmiş bir düzenleme ekranı bulunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, fotoğraf veya video paylaşmak zorunda kalmadan düşüncelerini veya duygularını metin tabanlı olarak paylaşabilecekler.
Sizin düşünceleriniz neler ?