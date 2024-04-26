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Huawei ile yollarını ayırmasının ardından ABD yaptırımlarına takılmadan çalışmalarını sürdüren Honor, kısa bir süre önce Pad 9 Pro modelini tanıttı. Peki tablet tam olarak kullanıcılara neler vadediyor? İşte Honor Pad 9 Pro özellikleri ve fiyatı!

Honor Pad 9 Pro özellikleri

Honor Pad 9 Pro; 12.1 inç boyutlarında, 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü ve 1,07 milyar renk sunan TFT LCD panele sahip. Aynı zamanda ekranda 144 Hz tazeleme hızı mevcut. Dahası, modelin kalınlığının 6,64 mm ve ağırlığının ise yaklaşık 589 gram olduğunu belirtelim.

Tablet; MediaTek Dimensity 8100 işlemcisi ile geliyor. 5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yonga seti, 4x 2.85 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama seçenekleri mevcut. Bunun dışında önde tarafta 5 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 13 Megapiksel ana kamera mevcut. Ayrıca, paylaşılan görsellere baktığımızda cihazın kalem desteğine sahip olduğunu belirtelim.

Honor Pad 9 Pro, 35W şarj desteği ve 10,050mAh mAh'lik pille kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzünü çalıştırıyor.