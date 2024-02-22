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ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei, uzunca bir süredir gündemde olan Huawei Enjoy 70z modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon kullanıcılara nasıl bir deneyim sunuyor? İşte Huawei Enjoy 70z özellikleri, tasarımı ve fiyatı!

Huawei Enjoy 70z özellikleri

Huawei Enjoy 70z, 168,3 mm x 77,7 mm x 8,98 mm ölçülerinde ve 199 gram ağırlığında. Bunun yanı sıra telefonda HD+ çözünürlüklü (1600 x 720 piksel) 6,75 inç LCD bir ekran karşımıza çıkıyor. Cihazın ekran gövde oranı ise yüzde 90,26 seviyelerinde.

Akıllı telefona güç veren işlemci Kirin 710A. Daha çok giriş segmentte karşımıza çıkan bu yonga seti; 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A73 ve 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Mali-G51 MP4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Cihazda 8 GB RAM'in yanı sıra 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Bunun yanı sıra ürünün kutudan çıkar çıkmaz HarmonyOS 4.0 işletim sistemini çalıştıracağını belirtelim. Bunun dışında 22,5W hızlarında şarj olabilen 6000 mAh'lik bir pilden beslenecek.