ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei, uzunca bir süredir gündemde olan Huawei Enjoy 70z modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon kullanıcılara nasıl bir deneyim sunuyor? İşte Huawei Enjoy 70z özellikleri, tasarımı ve fiyatı!
Huawei Enjoy 70z özellikleri
Huawei Enjoy 70z, 168,3 mm x 77,7 mm x 8,98 mm ölçülerinde ve 199 gram ağırlığında. Bunun yanı sıra telefonda HD+ çözünürlüklü (1600 x 720 piksel) 6,75 inç LCD bir ekran karşımıza çıkıyor. Cihazın ekran gövde oranı ise yüzde 90,26 seviyelerinde.
Akıllı telefona güç veren işlemci Kirin 710A. Daha çok giriş segmentte karşımıza çıkan bu yonga seti; 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A73 ve 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Mali-G51 MP4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
6.000 mAh batarya ve uygun fiyat! Huawei Enjoy 70z için geri sayım başladı
Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.
Cihazda 8 GB RAM'in yanı sıra 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Bunun yanı sıra ürünün kutudan çıkar çıkmaz HarmonyOS 4.0 işletim sistemini çalıştıracağını belirtelim. Bunun dışında 22,5W hızlarında şarj olabilen 6000 mAh'lik bir pilden beslenecek.
Huawei Enjoy 70z fiyatı Huawei Enjoy 70z modeli şu anda ön siparişte ve resmi satışlar 24 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. İki depolama seçeneğiyle gelen akıllı telefonun fiyatı ise 128 GB için 152 dolar ve 256 GB için ise 180 dolar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › Huawei Enjoy 70z Özellikleri, Tasarımı ve Fiyatı - Son Dakika Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi. Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi. İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı. Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
ÖzellikAyrıntılarBoyutlar168,3 mm x 77,7 mm x 8,98 mmAğırlık199 gramEkran6,75 inç LCD, HD+ çözünürlük (1600 x 720 piksel), %90,26 ekran/gövde oranıİşlemciKirin 710A sekiz çekirdekli işlemciRAM8 GBDepolama128 GB veya 256 GBKamera– Arka Kameralar: 13 MP ana lens, 2 MP derinlik sensörü– Ön Kamera: 8 MPBatarya6000mAh, 22,5W hızlı şarjİşletim SistemiHarmonyOS 4.0BağlantıWiFi, Bluetooth 5.1, USB-C, kulaklık girişiEk ÖzelliklerYana monte edilmiş parmak izi sensörü, akıllı güç tasarrufu özellikleriRenk SeçenekleriGalaksi Mavisi, Kar Beyazı, Büyülü Gece SiyahıFiyatlar– 128 GB: 152 dolar– 256 GB: 180 dolarSatış DurumuÖn siparişe açık, resmi satışlar 24 Şubat 2024 saat 10: 08'de başlayacak
Huawei Enjoy 70z fiyatı
Huawei Enjoy 70z modeli şu anda ön siparişte ve resmi satışlar 24 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. İki depolama seçeneğiyle gelen akıllı telefonun fiyatı ise 128 GB için 152 dolar ve 256 GB için ise 180 dolar.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Huawei Enjoy 70z Özellikleri, Tasarımı ve Fiyatı - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?