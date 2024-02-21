ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarına devam eden Huawei'de uzun bir süredir gündemden olan Mate 70 serisi için geri sayım artık başladı. Cihazlar ile ilgili bugüne dek çok fazla rapor gelmezken, son dönemde bu durum bir hayli değişti. Peki Huawei Mate 70 serisi kullanıcılara neler sunacak? İşte Huawei Mate 70 bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
Huawei Mate 70 bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi
Bilindiği üzere Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından amiral gemisi Mate serisi ile diğer Android üst segment modeller arasında makas bir hayli açılmıştı. Ancak son iddialara göre Mate 70 ile bu makas tam olara olmasa da bir nebze olsun kapanacak.
Huawei Mate 70 serisinin Qualcomm'un geçtiğimiz yıllarda çıkardığı amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 1'e yakın bir performans sunacak 5G'li bir Kirin yongasından güç alacağı söyleniyor. Maalesef şu an için bu işlemcinin ismine dair herhangi bir bilgi verilmiyor.
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Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Mate 60 serisinde yer alan 120 Hz yenileme hızı sunabilen AMOLED panel ve delikli tasarım gibi detaylar yeni seride de karşımıza çıkacak. Son olarak serinin bu yılın yaz aylarında tanıtılması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan Huawei Mate 60 modelinin teknik özellikleri ise şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › Huawei Mate 70 Serisi Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi. Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi. Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi. Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
ÖzelliklerDeğerlerEkran6.7 inç AMOLED panelEkran Çözünürlüğü2688 x 1216 piksel (Full HD+)Ekran Yenileme Hızı120 HzRenk Desteği10 bitPWM Karartma1440 HzEkran TasarımıDelikli tasarımİşlemciBilinmiyor (Pro modelinde Kirin 9000S)Batarya Kapasitesi4750 mAhHızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50WArka Kamera50 MP ana kamera + 12 MP yardımcı sensör x 2Ön Kamera13 MPRAM12 GBDepolama256 GB/ 512 GB/ 1 TBFiyatlar (Çin'deki Yuan)12 GB + 256 GB – 5.499 Yuan (~750 $)12 GB + 512 GB – 5.999 Yuan (~820 $)12 GB + 1 TB – 6.999 Yuan (~960 $)
Son Dakika › Teknoloji › Huawei Mate 70 Serisi Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
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