Huawei Mate 70 Serisi Özellikleri ve Tanıtım Tarihi - Son Dakika
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Teknoloji

Huawei Mate 70 Serisi Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

Huawei Mate 70 Serisi Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarına devam eden Huawei, Mate 70 serisi için geri sayıma başladı. Mate 70 serisi, Snapdragon 8+ Gen 1'e yakın performans sunacak 5G'li bir Kirin yongasından güç alacak. Seride, 120 Hz yenileme hızı sunabilen AMOLED panel ve delikli tasarım gibi detaylar yer alacak. Mate 70'nin tanıtımı bu yaz aylarında yapılması bekleniyor.

21.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarına devam eden Huawei'de uzun bir süredir gündemden olan Mate 70 serisi için geri sayım artık başladı. Cihazlar ile ilgili bugüne dek çok fazla rapor gelmezken, son dönemde bu durum bir hayli değişti. Peki Huawei Mate 70 serisi kullanıcılara neler sunacak? İşte Huawei Mate 70 bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Huawei Mate 70 bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi

Bilindiği üzere Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından amiral gemisi Mate serisi ile diğer Android üst segment modeller arasında makas bir hayli açılmıştı. Ancak son iddialara göre Mate 70 ile bu makas tam olara olmasa da bir nebze olsun kapanacak.

Huawei Mate 70 serisinin Qualcomm'un geçtiğimiz yıllarda çıkardığı amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 1'e yakın bir performans sunacak 5G'li bir Kirin yongasından güç alacağı söyleniyor. Maalesef şu an için bu işlemcinin ismine dair herhangi bir bilgi verilmiyor.

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Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Mate 60 serisinde yer alan 120 Hz yenileme hızı sunabilen AMOLED panel ve delikli tasarım gibi detaylar yeni seride de karşımıza çıkacak. Son olarak serinin bu yılın yaz aylarında tanıtılması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan Huawei Mate 60 modelinin teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzelliklerDeğerlerEkran6.7 inç AMOLED panelEkran Çözünürlüğü2688 x 1216 piksel (Full HD+)Ekran Yenileme Hızı120 HzRenk Desteği10 bitPWM Karartma1440 HzEkran TasarımıDelikli tasarımİşlemciBilinmiyor (Pro modelinde Kirin 9000S)Batarya Kapasitesi4750 mAhHızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50WArka Kamera50 MP ana kamera + 12 MP yardımcı sensör x 2Ön Kamera13 MPRAM12 GBDepolama256 GB/ 512 GB/ 1 TBFiyatlar (Çin'deki Yuan)12 GB + 256 GB – 5.499 Yuan (~750 $)12 GB + 512 GB – 5.999 Yuan (~820 $)12 GB + 1 TB – 6.999 Yuan (~960 $)

Kaynak: Shiftdelete

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