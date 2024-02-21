Huawei Mate 70 Serisi Özellikleri ve Tanıtım Tarihi

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ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarına devam eden Huawei'de uzun bir süredir gündemden olan Mate 70 serisi için geri sayım artık başladı. Cihazlar ile ilgili bugüne dek çok fazla rapor gelmezken, son dönemde bu durum bir hayli değişti. Peki Huawei Mate 70 serisi kullanıcılara neler sunacak? İşte Huawei Mate 70 bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Huawei Mate 70 bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi

Bilindiği üzere Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından amiral gemisi Mate serisi ile diğer Android üst segment modeller arasında makas bir hayli açılmıştı. Ancak son iddialara göre Mate 70 ile bu makas tam olara olmasa da bir nebze olsun kapanacak.

Huawei Mate 70 serisinin Qualcomm'un geçtiğimiz yıllarda çıkardığı amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 1'e yakın bir performans sunacak 5G'li bir Kirin yongasından güç alacağı söyleniyor. Maalesef şu an için bu işlemcinin ismine dair herhangi bir bilgi verilmiyor.

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Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Mate 60 serisinde yer alan 120 Hz yenileme hızı sunabilen AMOLED panel ve delikli tasarım gibi detaylar yeni seride de karşımıza çıkacak. Son olarak serinin bu yılın yaz aylarında tanıtılması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan Huawei Mate 60 modelinin teknik özellikleri ise şöyle;