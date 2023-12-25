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Huawei Nova 12 Ultra Teknik Özellikleri - Son Dakika
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Huawei Nova 12 Ultra Teknik Özellikleri

Huawei, yaptırımların etkilerini sarmaya başladı. Yakında çıkacak olan Nova 12 serisi, 5G teknolojilerini kullanacak. Nova 12 Ultra modeli, 1.5K çözünürlüklü OLED panel, 120 Hz yenileme hızı ve iki selfie kamerasıyla gelecek. Kirin 9000 işlemci ve iki yönlü uydu iletişim desteği de bulunacak. Ön kamera kurulumunda 64 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma destekleyen 8 MP portre sensörü yer alacak. 100W hızında şarj olabilen 4.600 mAh pil ile çalışacak.

Huawei Nova 12 Ultra Teknik Özellikleri
25.12.2023 - 14:27,
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2019'da Çin devletiyle doğrudan bağlantısı olduğu iddiası ile daha sonra ABD tarafından kara listeye alınan Huawei, yaptırımların neden olduğu tahribatın yaralarını sarmaya başladı. Mate 60 serisiyle 5G teknolojilerini kullanmaya başlayan Çinli marka çok yakında Nova 12 serisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak serinin en güçlü modeliyle ilgili yeni bilgiler geldi. İşte Huawei Nova 12 Ultra teknik özellikleri!

Huawei Nova 12 Ultra özellikleri

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station, yaklaşan Huawei Nova 12 Ultra modelinin kilit özelliklerini gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda 1.5K çözünürlük sunan OLED bir panel mevcut olacak. Aynı zamanda bu panelde 120 Hz yenileme hızı ve içerisinde iki selfie kamerasının yer aldığı hap şeklinde bir ön kamera tasarımı yer alacak.

Nova 12 Ultra'nın Huawei'nin yakın zamanda piyasaya sürdüğü Kirin 9000 serisi işlemcisinden güç alacağı ifade ediliyor. Bunun dışında akıllı telefonun hücresel kapsama alanının bulunmadığı uzak bölgelerde bağlantıda kalmasına olanak tanıyan iki yönlü uydu iletişim desteğine de sahip olacağı söyleniyor. Söz konusu işlemcinin 5G desteğiyle geleceğini de belirtelim.

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Nova 12 Ultra'nın ön kamera kurulumunda 64 Megapiksel ana kamera ve 2x optik yakınlaştırmayı destekleyen 8 Megapiksel portre sensörü bulunacak. Dahası, f/1,4–f/4,0 fiziksel olarak değişken diyafram açıklığı sunan, 1/1,55 inç 50 Megapiksellik ana kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacak. Kaynak şu an için üründeki diğer sensörlerle ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Akıllı telefon 100W hızlarında şarj olabilen 4.600 mAh'lik bir pilden beslenecek. Son olarak tüm serinin yarın Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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