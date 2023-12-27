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Huawei, Nova 12 ve Nova 12 Lite'ı tanıttı - Son Dakika
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Huawei, Nova 12 ve Nova 12 Lite'ı tanıttı

Huawei, akıllı telefon pazarındaki konumunu düzeltmek için Nova 12 ve Nova 12 Lite modellerini tanıttı. Nova 12, ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ve 60 MP ultra geniş selfie kamerası gibi özellikler sunarken, Nova 12 Lite daha ince bir profile ve daha yavaş şarj desteğine sahip. Her iki model de HarmonyOS 4 işletim sistemiyle çalışıyor.

Huawei, Nova 12 ve Nova 12 Lite\'ı tanıttı
27.12.2023 - 08:28,
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Akıllı telefon pazarındaki konumunu düzelten Huawei, orta segmentte iddialı iki telefonunu tanıttı. Daha önce de hakkında bilgiler elde ettiğimiz Huawei Nova 12 ve Nova 12 Lite tanıtıldı. Şirket bugün fiziksel değişken diyaframlı kameralara ve uydu bağlantısına sahip Nova 12 Ultra ve Nova 12 Pro'yu duyurdu. Çinli marka ayrıca daha uygun fiyatlı Nova 12 ve Nova 12 Lite'ı da tanıttı.

Huawei Nova 12 ve küçük kardeşi neler sunuyor?

Huawei Nova 12, biyometrik kimlik doğrulama için ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu ve 60 megapiksel ultra geniş selfie kamerası ile geliyor. Cihazın ön kamerası ekrana gömülü ve ortalanmış durumda. Cihaz, 2.412×1.084 piksellik 6,7 inç 120Hz OLED ekrana sahip. Ayrıca 1B renkleri destekliyor ve P3 geniş renk gamına da sahip.

Huawei, Nova 12 ve Nova 12 Lite'ı tanıttı

Telefonun arka tarafında LED flaşlı eliptik bir kamera adası, bir lazer odak sensörü, 50 megapiksel ana kamera (RYYB renk filtre dizisiyle) ve 8 megapiksel ultra geniş kamera (112° FOV) bulunuyor. Huawei Nova 12, kutudan HarmonyOS 4 ile çıkıyor ve iki depolama seçeneğine sahip: 256GB ve 512GB. Orta segmentte iddialı cihaz, kalbinde Kirin 830 işlemci bulunduruyor.

Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında 100W şarjlı 4.600 mAh pil, USB-C ve NFC yer alıyor. Aynı zamanda, ısı dağılımını 60 kat artırdığı bildirilen "biyonik nefes alan, sıvı soğutmalı titreşimli ısı iletimi" özelliğine de sahip. Yani cihazın ısı dağılımı oyunlar gibi ağır yük isteyen işlerde kullanıcıları üzmeyecek konumda.

Uydu bağlantılı Huawei Nova 12 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı!

Nova 12 Lite, büyük abisine kıyasla daha ince bir profile (6,88 mm vs. 6,98 mm), daha az ağırlığa (168 gr vs. 191 gr.), daha küçük pile (4,500 mAh vs. 4,600 mAh) ve daha yavaş şarja sahip (66W ve 100W). Nova 12 Lite'ın işlemci tarafında ayrıca Snapdragon 778G yer alıyor ve RYYB renk filtresi dizisi olmayan 50 megapiksel ana kameraya sahipken farklı bir tasarıma sahip bir arka panele sahip.

Huawei Nova 12 ve Nova 12 Lite aynı renk ve depolama seçenekleriyle geliyor. Nova 12'nin 256 GB ve 512 GB sürümleri sırasıyla 420 dolar ve 475 dolar. Nova 12 Lite'ın 256 GB ve 512 GB modelleri ise sırasıyla 350 dolar ve 390 dolara satılacak. Huawei Nova 12 ve Nova 12 Lite, Çin'de ön siparişe hazır ve 5 Ocak 2024'ten itibaren satışa sunulacak.

ÖzelliklerHuawei Nova 12Huawei Nova 12 LiteEkran6,7 inç, 2.412×1.084 piksel çözünürlük, 120Hz OLED ekran6,7 inç, 2.412×1.084 piksel çözünürlük, 120Hz OLED ekranİncelik/ Ağırlık6,98 mm kalınlık, 191 gr ağırlık6,88 mm kalınlık, 168 gr ağırlıkKamera (Arka)– 50 MP ana kamera (RYYB renk filtre dizisiyle)– 50 MP ana kamera (RYYB renk filtresi olmayan)– 8 MP ultra geniş kamera (112° FOV)– 8 MP ultra geniş kamera (112° FOV)İşlemciKirin 830Snapdragon 778GDepolama256GB veya 512GB256GB veya 512GBİşletim SistemiHarmonyOS 4HarmonyOS 4Pil4.600 mAh, 100W şarj desteği4.500 mAh, 66W şarj desteğiBağlantıUSB-C, NFCUSB-C, NFCFiyat (Amerikan Doları)256GB: 420 USD, 512GB: 475 USD256GB: 350 USD, 512GB: 390 USD

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Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Huawei, Nova 12 ve Nova 12 Lite'ı tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Huawei, Nova 12 ve Nova 12 Lite'ı tanıttı - Son Dakika
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