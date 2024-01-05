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Huawei P70 kamera özellikleri ile ilgili yeni detaylar - Son Dakika
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Huawei P70 kamera özellikleri ile ilgili yeni detaylar

Huawei'nin sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü P70 ailesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşan seride kamera konusunda önemli yenilikler olacak. Çinli marka, daha önce hiç kullanılmamış bir 1G6P lens ve 1 inç kamera sensörüne yer verecek. Ayrıca, P70 ailesinde 5G teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Huawei, kendi tasarımı görüntü sensörlerini kullanarak yabancı firmalara bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. P70 serisinin tanıtımı ise 2024'ün ilk yarısında yapılacak.

Huawei P70 kamera özellikleri ile ilgili yeni detaylar
05.01.2024 - 18:29,
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Sektördeki pazar payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Huawei'de yaklaşan P70 ailesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılara göre yaklaşan seride kamera konusunda önemli yenilikler olacak. İşte Huawei P70 kamera özellikleri ile ilgili yeni detaylar!

Huawei P70 özellikleri ile dikkat çekecek – Huawei P70 kamerası nasıl olacak?

Huawei P70 ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası kamera tarafında önemli değişikliklerin olacağı yönünde. Görüşünüşe göre Çinli marka akıllı telefonda daha önce hiç kullanılmamış bir 1G6P lens ve 1 inç kameraya yer verecek. Bu sensörün ismi henüz açıklanmasa da geçmiş sızıntılara bakarak Sony IMX989 ve OmniVision OV50H gibi lenslerden biri üzerine yoğunlaşıldığını söyleyebiliriz.

Huawei P70 kamera özellikleri ile ilgili yeni detaylar

Yaptırımların getirdiği en büyük zorluklardan birisi olan 5G sorunu da yavaş yavaş aşılmaya başlandı. Zira geçtiğimiz aylarda tanıtılan şirketin en yeni akıllı telefonları Mate 60 ailesinde 5G desteği karşımıza çıktı. Herhangi bir aksilik çıkmaması durumunda P70 ailesinde de bu teknolojinin kullanılması bekleniyor.

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Huawei P70 ailesinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre selefleriyle benzer bir tanıtım takvimini benimseyecek ve 2024'ün ilk yarısında vitrine çıkacak.

Huawei'ye yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket yaklaşan P70 ailesinin kameralarında kendi tasarımı görüntü sensörlerine yer verecek. Bilindiği gibi Çinli marka uzun süredir akıllı telefonlarında Sony sensörlerini kullanıyordu. Ancak son raporlar iki şirket arasındaki anlaşmanın yenilenmediğini gözler önüne seriyor.

Şirket, anlaşmanın uzatılmaması üzerine harekete geçerek kendi görüntü sensörlerini tasarlamaya başladı ve Huawei P70 serisiyle başlamak üzere gelecekte yabancı firmalara bağlı kalmadan kendi sensörlerini kullanacak. Şu an için söz konusu bileşenle ilgili herhangi bir teknik detayın olmadığını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Huawei P70 kamera özellikleri ile ilgili yeni detaylar - Son Dakika


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