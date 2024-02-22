Huawei'nin yeni katlanabilir telefon modeli Huawei Pocket 2 Flip bugün tanıtıldı. Çin'in en çok satan katlanabilir telefon markası olan şirket, şimdi yeni modeli Pocket 2 Flip'i gözler önüne sürüyor. İşte Pocket 2 Flip'in özellikleri, tasarımı ve fiyatı.
Huawei Pocket 2 Flip dört arka kamera ile geliyor!
Huawei'nin bir süredir konuşulan katlanabilir telefonu Pocket 2 Flip bugün resmi olarak tanıtıldı. Arka tarafında iki büyük daire ile gelen Pocket 2 Flip, bu dairelerin birinde kameralarına yer veriyor. Diğer dairede ise 1,15 inç büyüklüğünde OLED ikinci ekran yer alıyor. 360 x 360 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran 296 ppi piksel yoğunluğuna sahip.
Cihazın içini açtığımızda ise bizleri 6,94 inç büyüklüğünde bir panel karşılıyor. 2690 x 1136 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran 120Hz yenileme hızı ve 2200 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Üzerinde 10,7 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan bu ekran, alt kısmında 40W kablosuz 66W kablolu hızlı şarj destekli 4520 mAh bataryaya yer veriyor.
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Gücünü Kirin 9000S yonga setinden alan Huawei Pocket 2 Flip, 12/16GB RAM bellek ile geliyor. Depolama tarafında 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç seçenek sunan cihaz, HarmonyOS 4.0 işletim sistemi ile çalışıyor. Arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensöre yer veren Pocket 2 Flip, 12 Megapiksel ultra geniş açılı sensörü, 8 Megapiksel telefoto kamerayı ve AI destekli 2 Megapiksellik lensi arka kamera grubu içerisinde taşıyor.
Tüm bunlara ek olarak microSD kart, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.2, USB Tip C ve NFC desteğine de sahip olan Pocket 2 Flip gri, beyaz, mor ve siyah olmak üzere dört farklı renkte satışa sunulacak.
Huawei Pocket 2 Flip fiyatları!
Huawei Pocket 2 Flip özellikleri! Son Dakika › Teknoloji › Huawei Pocket 2 Flip: Özellikler, Tasarım ve Fiyat - Son Dakika Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi. Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi. İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı. Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
12GB RAM/ 256GB depolama1044 Dolar12GB RAM/ 512GB depolama1113 Dolar12GB RAM/ 1TB depolama1252 Dolar16GB RAM/ 1TB depolama1530 Dolar
Ana Ekran6,94 inç, 2690 x 1136 piksel, 120Hz yenileme hızı, 2200 nit parlaklıkİkinci Ekran1,15 inç, 360 x 360 piksel, OLEDİşlemciKirin 9000SRAM Bellek12GBDepolama256GB, 512GB, 1TBÖn Kamera10,7 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel (Ana), 12 Megapiksel (Ultra Geniş Açı), 8 Megapiksel (Telefoto), 2 Megapiksel (AI Destekli)Batarya4520 mAhŞarj Desteği40W kablosuz, 66W kabloluİşletim SistemiHarmonyOS 4.0Renk SeçenekleriGri, Beyaz, Mor, Siyah
Huawei Pocket 2 Flip özellikleri!
Son Dakika › Teknoloji › Huawei Pocket 2 Flip: Özellikler, Tasarım ve Fiyat - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
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