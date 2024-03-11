Teknoloji

Huawei ve BAIC'in ortak girişimi, Çin'in premium elektrikli araç (EV) sahnesinde devrim yaratmayı hedefliyor. Pekin otomobil fuarında tanıtılacak olan bu şık yönetici sedanı, biyenal etkinliğin 2022'de COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmesinden sonra geri dönüyor. İşte tanıtım tarihi…

Huawei ve BAIC'in ilk lüks elektrikli aracı Nisan'da tanıtılacak

Huawei'nin ilk lüks elektrikli otomobili Nisan ayında görücüye çıkıyor. Ayrıca, yeni markanın Xiangjie olarak adlandırılacağı söylentileri dolaşıyor. BAIC, zengin bir otomotiv mirasına sahipken, Huawei'nin bağlantı, akıllı özellikler, keskin kenarlı yazılım ve artık tam EV güç aktarma organı çözümlerindeki teknolojik ustalığı, EV deneyimini yükseltmeye söz veriyor.

Çince'de Xiang keyif almak veya tadını çıkarmak anlamına gelirken, Jie genellikle bir alameti veya lüksü ifade ediyor. İki kelimenin birleşimi "Yeni Dünyanın Keyfini Çıkar" veya "Lüksün Keyfini Çıkar" anlamına geliyor.

Huawei'den, araçları 3 kat hızlı şarj edebilecek yeni istasyon!

Bu heyecanla beklenen ilk model, geçici olarak Jie Pai (aynı zamanda X4 olarak da biliniyor) olarak adlandırılıyor ve premium piyasayı hedefliyor. Lüks araç, yaklaşık 41 bin 750 ila 69 bin 550 dolar arasında bir fiyat etiketiyle gelecek.

Başlangıç raporları, geniş bir iç mekan ve gelecek vaat eden tasarımın yanı sıra Huawei'nin teknolojisiyle desteklenen bir dizi akıllı özellik öneriyor. Ayrıca, BAIC BluePark, BAIC Grubu'nun EV kolunun, Xiangjie markasının sadece Çin sınırlarına hapsolmadığını açıkladı.

Şirketin, Avrupa ve Asya'da bir dağıtım ve servis ağı kurmayı hedeflediği 2024 yılına kadar büyüme planları var, bu küresel hırsların güçlü bir göstergesi. Marka, yurtdışına ulaştığında, STELATO olarak adlandırılması muhtemel.

Huawei ve BAIC ortaklığının geleceği

Ortaklığın cesur üretim hedefleri, endüstrinin ilgisini daha da artırıyor. Yılda 300 bin araçlık tahmini bir üretim kapasitesine ve ilk model için ayda 10 bin üniteyi aşan bir satış hedefine sahip bu girişim, vadettiğini yerine getirebilirse premium EV manzarasını yeniden şekillendirebilir.

Bu işbirliği, hem Huawei'nin teknoloji bileşenleri sağlama rolünü hem de BAIC ile derinlemesine geliştirme sürecinde iş birliği yapma modelini içeriyor. Huawei'nin teknolojik entegrasyonu, Arcfox ?-S modelinde başarılı olmuştu.

Yeni marka ile bu entegrasyonun daha da ileri seviyelere ulaşması bekleniyor. Sizce bu bilgiler ışığında, Huawei ve BAIC'in yeni lüks elektrikli aracının piyasaya sürülmesi, elektrikli araç sektöründe nasıl bir etki yaratacak? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.