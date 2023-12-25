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Hyperloop One Kapanıyor - Son Dakika
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Hyperloop One Kapanıyor

Havacıları kıskandıran hızlarla insanları ve kargoları şehirler arasında tüp şeklinde kapsüllerde taşımayı vadeden fütüristik ulaşım şirketi Hyperloop One, hayalini gerçekleştirmeyi başaramadan kapanıyor. Şirket, çalışanlarının büyük kısmını işten çıkardı ve test pisti ile makineler dahil kalan varlıklarını satmaya çalışıyor. Ancak Hyperloop teknolojisinin tamamen silinip gitmediği, diğer şirketlerin hala prototipler üretmeye devam ettiği ve Elon Musk'ın da bu alandaki gelişmeleri desteklemeye çalıştığı belirtiliyor.

Hyperloop One Kapanıyor
25.12.2023 - 10:28,  Güncelleme: 10:29
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Havacıları kıskandıran hızlarla insanları ve kargoları şehirler arasında tüp şeklinde kapsüllerde taşımayı vadeden fütüristik ulaşım şirketi Hyperloop One'ın kapısına kilit vuruyor. 2014 yılında kurulan ve bir zamanlar 450 milyon doların üzerinde yatırım alan şirket, hayalini gerçekleştirmeyi başaramadan kapanıyor.

Hayallerimizdeki Hiperloop vizyonunu sonlandırıyor

Las Vegas yakınlarında inşa edilen küçük bir test pistiyle yola çıkan Hyperloop One, bir süre Virgin Hyperloop One olarak bile anıldı. Ancak odak noktasını kargo taşımacılığına kaydırınca Virgin, markasını geri çekti. Şimdi ise çalışanlarının büyük kısmını işten çıkardı ve test pisti ile makineler dahil kalan varlıklarını satmaya çalışıyor.

Hyperloop One Kapanıyor

2022 başlarında 200'den fazla kişiyi istihdam eden şirket, Los Angeles ofisini de kapatarak küçülmeye gitti. Kalan çalışanların 31 Aralık'ta işlerinin sona ereceği bildirildi. Dubai merkezli DP World, 2016'dan beri Hyperloop One'ın çoğunluk hissedarıydı ve şirketin kalan fikri mülkiyet hakları da World'e aktarılacak.

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Hyperloop One'ın çöküşünün arkasında ki sebepler

Hyperloop One çöküşünün ardında birkaç sebep sıralanabilir. Birincisi, henüz hayata geçirilemeyen bir teknolojiye yatırım yapılmış olması. Yıllar süren çabalara rağmen hiçbir yerde tam teşekkül bir hiperloop inşa edilemedi. İkincisi ise şirketin başına gelen bir dizi olumsuzluk.

Kurucu ortaklardan Brogan BamBrogan'ın işyerinde sandalyede asılı bir iple karşılaşması yani tehdit edilmesi, diğer kurucu ortak Shervin Pishevar'ın taciz iddiaları ve bir başka yönetim kurulu üyesi Ziyavudin Magomedov'un Moskova'da dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanması gibi olaylar şirketin ne yazık ki itibarını zedeledi.

Yine de, hayal kırıklığı yaratsa da Hyperloop teknolojisinin tamamen silinip gittiğini söylemek de mümkün değil. Hardt Hyperloop, Hyperloop Transportation Technologies Inc. ve Swisspod Technologies gibi şirketler hala prototipler üretmeye devam ediyor. Elon Musk da öğrenci hiperloopları için düzenlediği yarışmalar ve kendi tünel açma şirketi Boring Co. ile bu alandaki gelişmeleri desteklemeye çalışıyor.

Hyperloop One Kapanıyor

Hyperloop One kapanışı hiperloop hayalinin tamamen söndüğü anlamına gelmiyor. Belki de bu, teknolojinin olgunlaşmasını beklemek ve daha sağlam adımlar atmak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Kim bilir, belki de bir gün hayalimizdeki kapsüller şehrin bir ucundan diğerine vızır vızır uçarken biz de keyifle yolculuğun tadını çıkarabileceğiz.

Kaynak: Shiftdelete
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