İKÇÜ'nün fıstık çamı projesinde Aydın Bozdoğan'daki yangın sahası 3 yıl izlenecek - Son Dakika
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İKÇÜ'nün fıstık çamı projesinde Aydın Bozdoğan'daki yangın sahası 3 yıl izlenecek

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İKÇÜ\'nün fıstık çamı projesinde Aydın Bozdoğan\'daki yangın sahası 3 yıl izlenecek
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İKÇÜ Orman Fakültesi'nin Avusturya ve Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsüyle yürüttüğü projenin saha çalışmaları Aydın'da başladı. Bozdoğan'daki 2024 yangınından etkilenen fıstık çamları, kuraklık ve yangının etkilerini izlemek için 3 yıl boyunca takip edilecek.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi, Avusturya'dan University of Innsbruck ile Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün işbirliğinde kuraklık ve yangının ağaç fizyolojisi üzerindeki etkilerini inceleyen uluslararası projenin saha çalışmaları Aydın'da başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Drought-Fire-Drought: Interactive Effects on Tree Physiology" (Kuraklık ve Yangının Ağaç Fizyolojisi Üzerindeki Etkilerini İzleme Projesi) başlıklı çalışmada, İKÇÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Güney ile Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Yangınları Araştırmaları Başmühendisi Dr. Coşkun Okan Güney araştırmacı olarak görev alıyor.

Saha programı öncesinde Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, enstitü müdürü Dr. Aydın Çömez, proje yürütücüsü Dr. Andreas Bar ile Prof. Dr. Stefan Mayr, katılımcılara teknik sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda Avusturya ormancılık uygulamaları, enstitünün araştırma kapasitesi ve projenin metodolojik çerçevesi ele alındı.

Ardından proje ekibi, 2024 yılında Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen sahada incelemelerde bulundu.

Arazi çalışmaları kapsamında, yangından etkilenen fıstık çamlarında olası hidrolik iletim bozulmaları elektriksel direnç tomografisi yöntemiyle analiz edildi.

Ayrıca, yangın ve kuraklığın ağaç fizyolojisi üzerindeki birleşik ve uzun vadeli etkilerini üç yıl boyunca izlemek amacıyla ağaç gövdelerine yüksek çözünürlüklü otomatik bant dendrometreleri monte edildi.

Araştırmanın, iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları ve orman yangınlarının ağaç biyolojisine etkilerini çok yönlü olarak ortaya koyması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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