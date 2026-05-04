İlkadım\'da dijital altyapı güçleniyor

04.05.2026 14:47  Güncelleme: 14:48
Samsun'un İlkadım Belediyesi'nin, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek için personele yönelik eğitimleri devam ediyor.

İlkadım Belediyesi'nin, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, belediyedeki iş ve işleyişi daha da hızlı hale getirmek amacıyla personellerine yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, İlkadım Belediyesi tarafından aktif olarak kullanılan ve arayüzü yenilenen SAYSİS sistemi hakkında personele yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından planlanan eğitimde; kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi, iş süreçlerinin dijital ortamlara taşınması, kentsel ve kurumsal süreçlerin yönetimi, belediyenin veri depolarının ve mobil sistemlerinin etkin kullanımı için İlkadım Belediyesi'nin personellerine verilen eğitimde, SAYSİS sisteminin yenilenen arayüzü de anlatıldı. Vatandaşlara sunulan hizmetlerde aksaklık yaşanmaması ve belediyenin kendi iç dinamiklerinde yer alan kurumsal hizmetlerin etkin ve hızlı kullanılması için İlkadım Belediyesi ve ilgili kurumlarca eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

