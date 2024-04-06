Son dönemin en çok konuşulan markalarından Infinix, uygun fiyatlı katlanabilir telefon satmaya hazırlanıyor olabilir. Ortaya çıkan sızıntılara göre, Infinix Zero Flip adıyla tasarlanmakta olan ürün birçok kullanıcı tarafından ulaşılabilecek bir fiyat etiketi ile gelecek. Akıllı telefon camiasına bomba gibi düşen bu gelişme, gerçek olduğu takdirde sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Uygun fiyatlı katlanabilir telefon Infinix Zero Flip geliyor
Tam bin beş yüz dolara varan etiketlerle satılabilen ve emsallerine göre oldukça maliyetli olduğu bilinen katlanabilir telefonların, yüksek fiyatından dolayı birçok kişi için ulaşılamaz olduğu düşünülmekteydi. Ancak Tecno ve Nubia gibi şirketler geliştirdikleri uygun fiyatlı katlanabilir telefonlarla bu önyargıyı kırdı. Infinix de Zero Flip modeli ile birlikte bu markaların arasına katılmayı planlıyor.
Markanın ilk katlanabilir telefonu olacak ürünün, 2024 yılı içinde resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ürün için geliştirme çalışmalarına da şimdiden başlandığı belirtilmekte. Infinix Zero Flip'in özellikleri ve fiyatı şu an için tam olarak bilinmese de, birçok yönden geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebileceğini söyleyebiliriz.
Fakat cihazın özellik anlamında, kendinden çok daha pahalı olan premium cihazlarla yarışmakta zorlanacağını da kabul etmek gerekiyor. Bu gelişmenin, günün sonunda bütün kullanıcılar için yararlı olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Infinix yeni katlanabilir telefonu ile önemli bir başarı yakalayabilecek mi? Siz Infinix markalı cihazlar kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Infinix, Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon Üretmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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