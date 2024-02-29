İngiltere, Yapay Zeka Teknolojilerini Yönetim Sürecinde Kullanmaya Karar Verdi - Son Dakika
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Teknoloji

İngiltere, Yapay Zeka Teknolojilerini Yönetim Sürecinde Kullanmaya Karar Verdi

İngiltere, Yapay Zeka Teknolojilerini Yönetim Sürecinde Kullanmaya Karar Verdi

İngiltere hükümeti, yapay zeka teknolojilerini kullanarak daha verimli bir yönetim süreci hedefliyor. Başbakan yardımcısı Oliver Dowden, yapay zeka araçlarının meclis görüşmeleri ve danışma kurullarında kullanılarak daha yüksek bir verimlilik sağlanabileceğini belirtti. Bu karar, Başbakan Rishi Sunak'ın özel emriyle başlatılan bir girişimdir ve başarılı olması durumunda diğer ülkelere örnek olabilir. İngiltere hükümeti, yapay zeka teknolojilerinin kullanımını genişletmek için çalışmalar yapacak.

29.02.2024 20:13
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Gelen son bilgilere göre, İngiltere hükümeti yönetim sürecinde yapay zeka teknolojilerinden faydalanmaya karar verdi. Başbakan yardımcısı Oliver Dowden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belirli yapay zeka araçlarını devreye sokarak özellikle meclis görüşmelerinde ve danışma kurullarında daha yüksek bir verimlilik elde edebileceklerini düşündüğünü söyledi.

Bu girişimin, Başbakan Rishi Sunak'ın özel emriyle başlatıldığı biliniyor. Sunak, yeni nesil teknolojilerin aktif olarak kullanılmasının ülkedeki genel üretkenliği büyük oranda artıracağını düşünüyor. Henüz emekleme aşamasında olan bu proje, eğer başarılı olursa diğer birçok ülkeye örnek olabilir. İşte tüm detaylar…

İngiltere, yapay zeka olanaklarını devreye sokuyor

Radikal bir karara imza atan İngiltere hükümetinin, örneğin meclis görüşmelerinde kendilerine yöneltilen sorulara ChatGPT ve diğer zeka asistanları aracılığıyla cevap vereceği söyleniyor. Ancak bu cevaplar yayınlanmadan önce her zaman bir görevli tarafından itinayla kontrol edilecek.

Böylece hata olasılığının en aza indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yapay zekanın şu an için rutin meseleler için kullanılacağı, kritik önem taşıyan konularda ise henüz devreye sokulmayacağı garanti edildi. Yapay zeka robotunun 20'den fazla memurun tam 3 ayını alan bir işlemi, çok daha kısa bir sürede yerine getirebileceği öne sürülüyor.

Yapay zekanın yükselişi ne kadar sürecek?

Eğer bu iddialar gerçek olursa, önümüzdeki dönemde devlet kurumlarındaki birçok personel de işini kaybedebilir. Bununla birlikte tüm yönetim süreçlerinin de büyük ölçüde hızlanacağı tahmin ediliyor. Yapay zeka teknolojilerinin diğer devlet kurumlarında kullanılması için de geniş çaplı bir çalışma başlatacaklarını açıklayan İngiltere yönetiminin, bu girişimde başarılı olup olamayacağını zaman içinde göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce İngiltere'nin izlediği strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Rishi Sunak, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İngiltere, Yapay Zeka Teknolojilerini Yönetim Sürecinde Kullanmaya Karar Verdi - Son Dakika

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