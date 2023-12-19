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Insomniac Games, 1,3 Milyon Dosya Çalındı - Son Dakika
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Insomniac Games, 1,3 Milyon Dosya Çalındı

Spider-Man ve Ratchet & Clank gibi oyunların geliştiricisi olan Insomniac Games, fidye yazılımı saldırısına uğradı. Siber güvenlik kuruluşu Cyber Daily tarafından hazırlanan rapora göre, şirketten 1,3 milyondan fazla dosya çalındığı ve bu verilerin dark web'e sızdırıldığı belirtildi. Çalınan veriler arasında kişisel çalışan bilgileri ve şirket dosyaları bulunuyor. Ayrıca, henüz tanıtılmayan yeni Wolverine oyunuyla ilgili sürümler ve tasarım belgeleri de çalındı. Saldırganlar, 2 milyon dolar talep etti ancak şirketten geri dönüş alamayınca dosyaları internette paylaşacaklarını açıkladılar.

Insomniac Games, 1,3 Milyon Dosya Çalındı
19.12.2023 - 23:13,
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Spider-Man ve Ratchet & Clank gibi oyunların geliştiricisi olan Insomniac Games, geçtiğimiz hafta büyük bir fidye yazılımı saldırısına kurban gitti. Ortaya çıkan yeni raporlar ise şirketten çalınan verilerin boyutunu ortaya koydu. Buna göre Spider-Man geliştiricisinden 1,3 milyondan fazla dosya kopyalandı.

Insomniac Games'ten 1,3 milyon dosya çalındı

Siber güvenlik kuruluşu Cyber Daily tarafından hazırlanan rapora göre, Rhysida isimli fidye yazılım grubunun saldırısı detaylandırıldı. Insomniac'ın sunucularından 1.67 terabayttan fazla veri çaldığını gösteren rapor, bu bilgilerin dark web'e sızdırıldığını ortaya koydu.

Insomniac Games, 1,3 Milyon Dosya Çalındı

Çalınan veriler arasında kişisel çalışan bilgilerinin yanı sıra, şirket dosyalarını da içeren 1,3 milyondan fazla bilginin bulunduğu aktarıldı. Rhysida, ağ yöneticisinin kimlik bilgilerine 25 dakika içinde eriştiğini ve Insomniac'ın sunucularından dosya kopyalamayı başardığını iddia etti.

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Çalınan veriler arasında Insomniac'ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü Spider-Man 2'nin de yer aldığı belirtildi. Ancak oyuncu verilerinin çalınıp çalınmadığı açıklanmadı.

Şirket için belki de en zarar verici olanı, sızdırılan dosyalar arasında henüz tanıtılmayan yeni Wolverine oyunu oldu. Oyuna ait ilk sürümlerin ve tasarım belgelerinin çalındığı açıklandı. Geliştirilmekte olan iki X-Men oyununa ait belgelerin de kopyalandığı düşünülüyor.

Insomniac Games, 1,3 Milyon Dosya Çalındı

Grup, çalınan verilerin sızdırılmaması için 2 milyon dolar talep etmişti. Şirketten geri dönüş olmayınca bilgiler açık arttırmaya çıkarıldı. Açık artırmada istediği parayı toplayamayan Rhysida, dosyaları internette paylaşacağını söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete
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