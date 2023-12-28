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Instagram Hikayeler'de Profil Paylaşma Özelliği Yenilendi - Son Dakika
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Instagram Hikayeler'de Profil Paylaşma Özelliği Yenilendi

Instagram, Hikayeler'de profil paylaşma özelliğini daha estetik bir şekilde sunmaya başladı. Android üzerinde test edilen özellik, birkaç ay içinde genel kullanıma açılacak. Ayrıca platform, animasyonlu emojiler ve diğer yeni özellikler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Instagram Hikayeler\'de Profil Paylaşma Özelliği Yenilendi
28.12.2023 - 14:27,  Güncelleme: 14:35
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Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Meta çatısı altında faaliyet gösteren popüler uygulama her geçen gün daha farklı özellikle karşımıza çıkıyor. Bugün de Hikayeler'de profil paylaşma yönteminin yeni hali karşımıza çıktı.

Hikayeler'de profil paylaşma artık daha şık!

Milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Instagram, her geçen gün yeni bir özellikle gündeme geliyor. Uygulamaya gelen son özellik ise daha çok estetik görüntüye önem veren kullanıcıları yakından ilgilendiriyor.

#Instagram is working to add the ability to share someone else's profile in Stories on #Android as well ?? pic.twitter.com/82ylRbWEC4

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) December 27, 2023

Alessandro Paluzzi'nin ortaya çıkardığı özellikle birlikte Instagram, profil paylaşma özelliğini daha farklı şekilde karşımıza çıkaracak gibi duruyor. Başkalarının profillerini kendi Hikayeler'inde paylaşmak isteyen kullanıcılara daha estetik bir görüntü sağlayacak.

WhatsApp ve Instagram için yeni özellik!

Söz konusu özellik şu anda Android üzerinde test ediliyor. Birkaç ay içinde ise genel kullanıma açılması beklentiler arasında. Öte yandan platform daha farklı özellikler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bunlar arasında animasyonlu emojileri paylaşmaya izin veren özellik var.

Bu özellik normalde direkt mesajlar için geliştirilmiş bir özellik. Bununla birlikte animasyonlu emojileri tek başına ya da mesaj içinde kullanmak mümkün olacak. Ayrıca platform için daha farklı projeler de geliştirme aşamasında yer alıyor. Bunlar arasında canlı konum ve popüler anı paylaşma gibi seçenekler var.

Peki, siz Instagram profil paylaşma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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