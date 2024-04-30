Intel Core 200 Arrow Lake-S İşlemcileri Satışa Çıktı! - Son Dakika
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Teknoloji

Intel Core 200 Arrow Lake-S İşlemcileri Satışa Çıktı!

Intel Core 200 Arrow Lake-S İşlemcileri Satışa Çıktı!

Intel'in yeni nesil Core Ultra 200 Arrow Lake-S işlemcileri henüz piyasaya çıkmadan Çin'de satışa sunuldu. Ancak bu işlemciler erken mühendislik örnekleri olduğu için performansları düşük ve potansiyellerinin altında. Arrow Lake-S işlemciler, yapay zeka performansını artıran NPU birimine sahip olacak ve 20A işlem düğümü ile üretilecek.

30.04.2024 21:09
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Intel, yeni nesil Core Ultra 200 yani Arrow Lake-S işlemcileri daha piyasaya çıkmadan satılmaya başladı. Yeni işlemcilerin 2024 sonuna doğru piyasaya çıkması beklentiler arasında. Ancak işlemci daha piyasa çıkmadan satışa çıktı bile. Buna göre Çin'de Intel Core 200 Arrow Lake-S işlemci erken mühendislik örnekleri oldukça uygun fiyatı ile satışa çıkardı.

Intel Arrow Lake-S işlemciler satışa çıktı! İşte fiyatı

Ortaya çıkan bilgilere göre Intel Core 200 işlemcilerde erken mühendislik örneği işlemciler satışa çıktı. Buna göre Çin'de bazı satıcılar internet üzerinden Arrow Lake-S masaüstü işlemcileri satmaya başladı. Satışa çıkan Arrow Lake-S işlemcilerin fiyatı ise sadece 14 dolar.

Ancak bu işlemciler mühendislerin çöpe attığı erken mühendislik örnekleri. Bu anlamda işlemcilerin frekansları ve performansları da potansiyellerinin oldukça altında. Çin'de satış için kullanılan görseli inceleyen donanım uzmanları ise bunun altı önce kullanılan erken mühendislik işlemcisi olduğu görüşünde.

Intel Core 200 Arrow Lake-S İşlemcileri Satışa Çıktı!

Intel ise çoktan Arrow Lake-S işlemciler için yeni erken mühendislik işlemcileri üretti. Yani bu satışa konulan Arrow Lake-S işlemci örnekleri pek de işe yarar durumda olmayabilir. Peki ama Arrow Lake-S işlemci hangi özellikleri ile öne çıkıyor.

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Arrow Lake-S işlemciler yapay zeka performansını artıracak NPU birimine sahip ilk işlemci ailesi olacak. İşlemci ailesi bu anlamda yapay zeka tarafında Meteor Lake'i üçe katlayan bir performansa sahip. Aynı zamanda Arrow Lake, Intel'in 2 nm fabrikasyon süreci olan 20A işlem düğümü ile karşımıza çıkacak. Intel Arrow Lake için üç farklı çekirdek konfigürasyonuna sahip kalıp üretecek:

hmmm……

Does anyone want to buy the CPU of ArrowLake-S LGA1851?(MechSample)

About 100 CNY or $14 each …

— ????-YuuKi_AnS (@yuuki_ans) April 29, 2024

24 Çekirdek: 8 performans + 16 verimlilik çekirdeği

22 Çekirdek: 6 performans + 16 verimlilik çekirdeği

20 Çekirdek: 6 performans + 8 verimlilik çekirdeği

İşlemcilerin ayrıca bu çekirdek yapısına destek olan 20 iş parçacığına sahip olacağı da bilinen arasında. Son olarak Intel Arrow Lake-2 işlemcileri için Hyper-Trading özelliği yer almayacak. Bu Intel teknolojisi, her çekirdekte birden fazla iş parçacığının çalıştırılmasına olanak tanıyor. Ancak tahminler aratan çekirdek ve iş parçacığı sayısıyla yeni işlemcilerin bu teknolojiye ihtiyacı olmadığı yönünde.

Peki sizce Çin'de 14 dolara satış fiyatı ile karşımıza çıkan Arrow Lake işlemcilerin performansları nasıldır? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Intel Core 200 Arrow Lake-S İşlemcileri Satışa Çıktı! - Son Dakika

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