Intel, ExtraSS adlı yeni grafik teknolojisini tanıttı

Intel, makine öğrenmesine dayalı grafik teknolojilerinde yeni bir döneme geçiş yapıyor. Halihazırda Arc ekran kartları için Xe Super Sampling (XeSS) görüntü teknolojisine sahip olan Intel, "ExtraSS" olarak adlandırılan yeni bir teknolojiyi görücüye çıkardı.

Intel ExtraSS nedir ve ne işe yarar?

Intel, SIGGRAPH Asia etkinliğinde yeni çerçeve oluşturma teknolojisini paylaştı. Nvidia'nın DLSS 3 ve AMD'nin FSR 3 teknolojilerine benzer şekilde çalışan ExtraSS, gerçek zamanlı olarak performansı artırmayı amaçlıyor.

Intel'in yeni sistemi, kareler arasındaki ayrıntıları tahmin edecek şekilde çalışıyor. Bunun için hem uzamsal hem de zamansal bilgilerden yararlanıyor. Bu, işlemci ve ekran kartı arasında darboğaz yaşanmadan, bilgisayarın daha iyi kare hızına ulaşmasını sağlıyor.

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Intel, ExtraSS'i Unreal Engine kullanarak test ettiğini dile getirdi. Buna göre diğer örnekleme modellerine kıyasla kayda değer kazanımlar gördüğünü iddia etti. Daha yüksek görsel kalitenin yanı sıra, gelişmiş işleme hızları da aldığını bildirdi.

Açık kaynak tabanlı bir çözüm olan ExtraSS; Intel, AMD ve Nvidia tarafından kullanılabilir. Bu da potansiyel olarak tüm ekran kartlarına uyumlu olacağı anlamına geliyor. Ancak Intel, ExtraSS'in piyasaya sürülmesi için henüz belirli bir tarih vermedi.

Performans ölçümlerinin paylaşılmasının ardından ExtraSS'in, FSR ve DLSS gibi rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini göreceğiz.

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