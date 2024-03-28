iOS 18 ile Apple Watch\'ta Topografik Haritalar Özelliği Geliyor

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Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, önümüzdeki aylarda iOS 18 sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni işletim sistemi, önemli yenilikler getirecek. Son iddialara göre bu yenilikler arasında Apple Watch'da yer alan Topografik Haritalar da yer alacak. Peki bu özellik ne işe yarayacak? İşte ayrıntılar…

iOS 18, Topografik Haritalar özelliğini getirecek

Bilmeyenler için Topografik Haritalar özelliği, Haziran 2023'te yayınlanan watchOS 10 güncellemesi ile Apple Watch cihazlara sunuldu. Söz konusu bu özellik, yürüyüş gibi açık hava etkinlikleri sırasında ihtiyacınız olabilecek bilgileri sağlıyor. Kullanabileceğiniz patikalar, rakım ve uğrayabileceğiniz noktalar gösteriliyor.

Şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilen Topografik Haritalar özelliğinin iOS 18, macOS 15 ve visionOS 2 işletim sistemlerine de ekleneceği ortaya çıktı. Buna göre iPhone, Mac ve Vision Pro'da da kullanılabilecek.

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Apple, iOS 18'i WWDC 2024 etkinliğinde tanıtacak ve akabinde kullanıma sunacak. Her sene düzenlenen bu etkinlik, bu yıl 10-14 Haziran tarihleri arasında çevrim içi bir şekilde gerçekleştirilecek. iOS 18 bir yana iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi işletim sistemlerinin de tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni işletim sistemlerinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.