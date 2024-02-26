Apple'ın bir süredir iPhone 16 ailesiyle birlikte akıllı telefon serisinde tasarım değişikliğine gitmek istediği söyleniyor. Dikey kamera kurulumuna geçeceği iddia edilen Apple'ın, iPhone 16 Pro modellerinde ise üçgen kamera modülüne yer verebileceği bildirildi.
iPhone 16 Pro kamerası üçgen mi olacak?
Tanınmış bir Apple sızıntıcısı, bu yıl çıkacak iPhone 16 Pro serisiyle ilgili olarak beklenmedik bir kamera tasarımı paylaştı. Majin Bu'nun açıklamasına göre Apple, iPhone 16 Pro'ya "sıra dışı bir kamera kurulumu" yerleştirmek için çalışıyor olabilir.
Kaynaklara göre iPhone 16 Pro; mevcut Pro modellerinde görülen dikdörtgen kamera modülü yerine üçgen bir çıkıntıya sahip olabilir. Üçgen tasarımın köşeli olacağı ve ek kamera sensörlerinin daha kolay eklenmesine izin vereceği ifade edildi.
16 tasarımı nasıl olacak?
Majin Bu, sızıntıları göstermek için bir konsept görsel de hazırladı. iPhone 16 Pro'nun üçgen şeklindeki kamera çıkıntısını gözler önüne seren konsept, üçgen tasarımlı iPhone'un oldukça farklı görüneceğini anlamına geliyor.
Daha önceki sızıntılar ise iPhone 16 serisindeki kamera kurulumunun dikey olacağını iddia etmişti. Geçen sene tanıtılan iPhone 15'teki kameralar çapraz şekilde duruyordu.
Tabii bu sızıntı, iPhone 16'nın kesin olarak bu tasarımla piyasaya sürüleceğini garanti etmiyor. Zira Apple'ın tasarım üzerinde değişiklik yapma ihtimali yok değil.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone 16 Pro'da Üçgen Kamera Modülü Olabilir - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, "Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.
Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.
Sizin düşünceleriniz neler ?