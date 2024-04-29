iPhone'un gece boyunca şarjda kalmaması gerektiği uyarısı - Son Dakika
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Teknoloji

iPhone'un gece boyunca şarjda kalmaması gerektiği uyarısı

iPhone\'un gece boyunca şarjda kalmaması gerektiği uyarısı

Apple, iPhone kullanıcılarına gece boyunca telefonlarını şarj etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Şirket, yanıcı maddelerin altında şarj edilmemesi gerektiğini ve aşırı ısınma sorunlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, uyumsuz şarj kabloları ve adaptörlerin kullanılmaması ve yıpranmış kabloların değiştirilmesi önerildi.

29.04.2024 21:09
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Akıllı telefonlar günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldikçe, şarj etme sıklığı da arttı. Birçok kullanıcı günlük kullanımın ardından akıllı telefonlarını gece boyunca şarjda bırakıyor. Ancak Apple, iPhone'un gece boyunca şarjda kalmaması gerektiğini söyledi. İşte sebebi.

Uyurken iPhone şarj etmek tehlikeli mi?

Apple, iPhone kullanıcıları için cihazlarını gece boyunca şarj etmeme konusunda yeni bir uyarı yayınladı. Teknoloji devi, destek sayfasında paylaştığı yazı kapsamında iPhone'ların yastık ve battaniye gibi yanıcı maddelerin altında şarj edilmemesi gerektiğini söylüyor.

iPhone'un gece boyunca şarjda kalmaması gerektiği uyarısı

Apple tarafından yayınlanan uyarıda, kullanıcıların "güç kaynağına bağlıyken aygıtın, güç adaptörünün veya kablosuz şarj cihazının üzerinde uyumaması" gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca battaniyenin, yastığın veya vücudunun altında telefon kalmaması gerektiğini dile getirdi.

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Günümüzde çoğu akıllı telefonun bataryası lityum-iyondan oluşuyor. Bu piller de şarj sırasında ısı üretebiliyor. Kullanıcıların şarj sırasında aşırı ısınma sorunlarına yol açmasının beklenmedik kazalar yaratabileceğini belirtti. Bundan dolayı cihazın şarj esnasında havalandırılmasını da tavsiye etti.

Apple ayrıca uyumluluk ve güvenlik standartlarına dikkat çekti. Bu testlerden geçmemiş üçüncü taraf şarj kablolarının ve adaptörlerin kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Yıpranmış kabloların, gevşek fişlerin veya nemlenmiş prizlerin de değiştirilmesini önerdi.

Apple, uzun yıllardır şarj adaptörünü iPhone kutularına komuyor. Bu yüzden kullanıcılar da ucuz üçüncü taraf seçeneklere yönelebiliyor. Ancak Apple, elektrik çarpması veya yangın riski yaşanabileceğini söyleyerek "Made for iPhone" sertifikasına sahip aksesuarların kullanılmasını önerdi.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji iPhone'un gece boyunca şarjda kalmaması gerektiği uyarısı - Son Dakika

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