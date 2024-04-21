iQOO 13 ve 13 Pro Modelleri Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcisi ile Gelebilir

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vivo'nun çatısı altında faaliyetlerini sürdüren iQOO, her sene bir amiral gemisi serisi piyasaya sürüyor. Geçen yıl iQOO 12 serisi ile karşımıza çıkan firma, bu yıl da iQOO 13 ve 13 Pro'yu çıkaracak. Son olarak bu yeni telefonlar ile ilgili bir gelişme yaşandı. Buna göre bir ilke imza atabilirler.

iQOO 13 ve 13 Pro modellerinin işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4 mü olacak?

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen iQOO 13 ve iQOO 13 Pro modellerinin sırasıyla 1.5K ve 2K çözünürlüklü paneller geleceği ortaya çıktı. Bu bağlamda telefonların ekran bakımından yüksek deneyim sunması bekleniyor.

Bununla birlikte önemli bir bilgi daha var. Buna göre iQOO 13 ve iQOO 13 Pro işlemcisinin Qualcomm imzası taşıyan Snapdragon 8 Gen 4 olacağı iddia ediliyor. Henüz piyasaya sürülmeyen bu işlemci, ekim ayında karşımıza çıkacak. Bu yonga seti, ilk olarak iQOO 13 serisinde yer alabilir. Bu da yeni modellerin bir ilke imza atacağı anlamına geliyor.

Devasa batarya ve uygun fiyatlı vivo Y200i tanıtıldı

Beklenen iQOO 13 ve iQOO 13 Pro özellikleri;