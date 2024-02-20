iQOO yakında Z9 modellerini piyasaya kazandıracak. Tabi paralelde birçok model üzerinde çalışan iQOO, bugün yeni bir amiral gemisi modeli ile gündeme geldi. Bahsedilen cihazın hemen hemen tüm özellikleri ortada. Garip olan ise isminin olmaması.
iQOO'nun yeni amiral gemisi hangi isimle piyasaya sürülecek?
iQOO fiyat/performans modelleri ile pazarda iyi yer edinmiş markalardan birisi. Son günlerde Z9 modelleri ile gündeme gelen şirket, bugün isimsiz bir modelle göründü. Özelliklerine bakılırsa orta-üst segmente hitap edecek olan yeni iQOO modeli, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 emsali yeni işlemcisinden güç alacak.
Sızıntılar iQOO'nun isimsiz modelini gözler önüne sürdü. Bildiğiniz üzere Snapdragon 8 Gen 3 şu anda piyasanın en güçlü işlemcileri arasında. Bunun rafine edilmiş bir versiyonu olarak ortaya çıkan Qualcomm SM8635 henüz tanıtılmadı. Ancak ilk defa bir cihazda göründü diyebiliriz. Ortaya çıkan verilere göre 3,3 GHz hızında çalışan Qualcomm SM8635 işlemcisinden güç alan isimsiz cihaz, performanstan ödün vermeyecek gibi duruyor.
Xiaomi 10 milyon üretim kapasiteli dev fabrikasını tanıttı!
Premium hissini ekran tarafında da devam ettiren isimsiz cihaz, 6,78 inç büyüklüğünde 1,5K 2800 x 1260 piksel çözünürlüklü bir ekranı ön tarafında taşıyacak. 120Hz yenileme hızına sahip bu LTPO OLED ekran, kavisli değil düz bir tasarıma sahip olacak. Ekranın altında 6000 mAh'lik dev bir batarya bulunurken, 16GB RAM belleğin de cihaza eşlik edeceği görülüyor.
Digital Chat Station tarafından gelen bilgilere göre iQOO 12 ile benzer özellikler gösteren isimsiz modelin Neo 9 ailesinin bir üyesi olabileceği de düşünülüyor. Sizce iQOO bu modeli hangi seriye dahil edecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › iQOO'nun yeni amiral gemisi hangi isimle piyasaya sürülecek? - Son Dakika
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, efsane futbolcu Ronaldinho'nun yarışmaya konuk olacağını duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ile gösteri maçında yer alacak.
Resmi Gazete'de yer verilen ilana göre Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alacak.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in, yeniden aday gösterildiği ilçedeki adaylık başvurusu YSK'ya geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Parti yönetimi elektrik kesintisi nedeniyle listenin 17.08'de girildiğini öne sürerek itirazda bulundu.
Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul için yapılan son anketlerdeki durumu anlatarak, ''Anketlerde 1.5-2 puan öne geçtik.'' ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, yüzlerce Filistinli ailenin yerlerinden edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'ne askeri saldırı başlattı. Hamas'ın altyapısına odaklanılacağı belirtilirken, binlerce Filistinli tekrar yollara düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi. Arnavutluk'ta 3 ayda hastane inşa ettiklerini söyleyen Erdoğan, ''Bu konuda sayın Rama'yla iddiaya girmiştik. Hamdolsun 3 ay gibi rekor sürede hastanemizi inşa ettik.'' dedi. Rama ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ''Sizin söylediğiniz söz gerçekleştirilir. Verilen sözler tutulur. Arnavutlarla yaptığınız bu iddiayı kazandınız. Size alenen teşekkür etmek istiyorum.'' yanıtını verdi.
YRP lideri Fatih Erbakan'ın, AK Parti'yle ittifak temaslarının kesilmesiyle ilgili olarak sarf ettiği ''Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP'ye teklif ettikleriyle aynı.'' sözlerine BBP'den tepki geldi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney yaptığı açıklamada, ''Kardeşlerimizin partisi olarak gördüğümüz YRP Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı, partimiz ve mensuplarından özür dilemeye davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?