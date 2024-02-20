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iQOO yakında Z9 modellerini piyasaya kazandıracak. Tabi paralelde birçok model üzerinde çalışan iQOO, bugün yeni bir amiral gemisi modeli ile gündeme geldi. Bahsedilen cihazın hemen hemen tüm özellikleri ortada. Garip olan ise isminin olmaması.

iQOO'nun yeni amiral gemisi hangi isimle piyasaya sürülecek?

iQOO fiyat/performans modelleri ile pazarda iyi yer edinmiş markalardan birisi. Son günlerde Z9 modelleri ile gündeme gelen şirket, bugün isimsiz bir modelle göründü. Özelliklerine bakılırsa orta-üst segmente hitap edecek olan yeni iQOO modeli, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 emsali yeni işlemcisinden güç alacak.

Sızıntılar iQOO'nun isimsiz modelini gözler önüne sürdü. Bildiğiniz üzere Snapdragon 8 Gen 3 şu anda piyasanın en güçlü işlemcileri arasında. Bunun rafine edilmiş bir versiyonu olarak ortaya çıkan Qualcomm SM8635 henüz tanıtılmadı. Ancak ilk defa bir cihazda göründü diyebiliriz. Ortaya çıkan verilere göre 3,3 GHz hızında çalışan Qualcomm SM8635 işlemcisinden güç alan isimsiz cihaz, performanstan ödün vermeyecek gibi duruyor.

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Premium hissini ekran tarafında da devam ettiren isimsiz cihaz, 6,78 inç büyüklüğünde 1,5K 2800 x 1260 piksel çözünürlüklü bir ekranı ön tarafında taşıyacak. 120Hz yenileme hızına sahip bu LTPO OLED ekran, kavisli değil düz bir tasarıma sahip olacak. Ekranın altında 6000 mAh'lik dev bir batarya bulunurken, 16GB RAM belleğin de cihaza eşlik edeceği görülüyor.

Digital Chat Station tarafından gelen bilgilere göre iQOO 12 ile benzer özellikler gösteren isimsiz modelin Neo 9 ailesinin bir üyesi olabileceği de düşünülüyor. Sizce iQOO bu modeli hangi seriye dahil edecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.