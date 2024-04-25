iQOO Z9 ve Z9x Modelleri Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Teknoloji

iQOO Z9 ve Z9x Modelleri Özellikleri ve Fiyatı

iQOO Z9 ve Z9x Modelleri Özellikleri ve Fiyatı

vivo çatısı altındaki iQOO, uygun fiyatlı Android telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. iQOO Z9 ve Z9x modelleri, Qualcomm Snapdragon işlemcileri ve yüksek yenileme hızlarıyla dikkat çekiyor. Her iki modelde 50 MP ana kamera ve geniş batarya kapasitesi bulunuyor. iQOO Z9 ve Z9x'un fiyatları ise 165 dolardan başlıyor.

25.04.2024 09:09
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vivo çatısı altındaki iQOO, uygun fiyatlı Android telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, son olarak Z9 serisini tanıttı. Serinin en tepe modeli Z9 Turbo bir hayli dikkat çekti. Diğer modeller olan Z9 ve Z9x ise fiyatıyla ilgi gördü. İşte iQOO Z9 ve Z9x modellerinin özellikleri ve fiyatı…

iQOO Z9/ Z9x özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinde bir hayli öne çıkan iQOO Z9 ve Z9x, sırasıyla Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ve Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alıyorlar. iQOO Z9'da 6.78 inç AMOLED, Z9x'te ise 6.72 inç LCD ekran bulunuyor. Yenileme hızları ise sırasıyla 144 Hz ve 120 Hz.

iQOO Z9 ve Z9x Modelleri Özellikleri ve Fiyatı

Her iki akıllı telefonun da arkasında 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan ikili kurulum yer alıyor. Özçekim kamerası ise aynı değil. iQOO Z9'da 16 Megapiksel, Z9x'te ise 8 Megapiksellik ön kamera bulunuyor.

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Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışan akıllı telefonlar, 6000 mAh kapasitesinde bataryadan güç alıyorlar. Şarj hızıysa iQOO Z9'da 80W iken, Z9x'te ise 44W. Son olarak modellerin beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleri ile geldiklerini de belirtelim.

iQOO Z9 ve iQOO Z9x modellerinin özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikiQOO Z9iQOO Z9xEkran6.78 inç – AMOLED

1.5K çözünürlük

144 Hz yenileme hızı

4500 nit parlaklık6.72 inç – LCD

FHD+ çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

1000 nit parlaklıkParmak İzi TarayıcıEkran içiGüç düğmesiKamera50 Megapiksel ana kamera

2 Megapiksel derinlik sensörü

16 Megapiksel ön kamera50 Megapiksel ana kamera

2 Megapiksel derinlik sensörü

8 Megapiksel ön kameraİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 3Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1RAM8 GB/ 12 GB8 GB/ 12 GBDepolama128 GB/ 256 GB128 GB/ 512 GBBatarya ve Şarj6000 mAh

80W hızlı şarj6000 mAh

44W hızlı şarjYazılımAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Android 14 tabanlı OriginOS 4IP SertifikasıIP64IP64Renk SeçenekleriBeyaz, Yeşil, SiyahBeyaz, Yeşil, Siyah

iQOO Z9 fiyatı:

iQOO Z9 8 GB RAM + 128 GB: 165 dolar

iQOO Z9 12 GB RAM + 256 GB: 206 dolar

iQOO Z9x fiyatı:

iQOO Z9x 8 GB RAM + 128 GB: 206 dolar

iQOO Z9x 12 GB RAM + 512 GB: 275 dolar

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji iQOO Z9 ve Z9x Modelleri Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika

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