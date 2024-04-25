iQOO Z9 ve Z9x Modelleri Özellikleri ve Fiyatı

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vivo çatısı altındaki iQOO, uygun fiyatlı Android telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, son olarak Z9 serisini tanıttı. Serinin en tepe modeli Z9 Turbo bir hayli dikkat çekti. Diğer modeller olan Z9 ve Z9x ise fiyatıyla ilgi gördü. İşte iQOO Z9 ve Z9x modellerinin özellikleri ve fiyatı…

iQOO Z9/ Z9x özellikleri ve fiyatı

Uygun fiyatlı akıllı telefon segmentinde bir hayli öne çıkan iQOO Z9 ve Z9x, sırasıyla Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ve Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alıyorlar. iQOO Z9'da 6.78 inç AMOLED, Z9x'te ise 6.72 inç LCD ekran bulunuyor. Yenileme hızları ise sırasıyla 144 Hz ve 120 Hz.

Her iki akıllı telefonun da arkasında 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan ikili kurulum yer alıyor. Özçekim kamerası ise aynı değil. iQOO Z9'da 16 Megapiksel, Z9x'te ise 8 Megapiksellik ön kamera bulunuyor.

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Android 14 tabanlı OriginOS 4 üzerinde çalışan akıllı telefonlar, 6000 mAh kapasitesinde bataryadan güç alıyorlar. Şarj hızıysa iQOO Z9'da 80W iken, Z9x'te ise 44W. Son olarak modellerin beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleri ile geldiklerini de belirtelim.

iQOO Z9 ve iQOO Z9x modellerinin özellikleri şu şekilde sıralandı;