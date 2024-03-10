Işıkla Çalışan Kalp Pili: Pilsiz ve Daha Az Acı Veren Bir Tedavi Yöntemi

Bilim insanları, pil yerine ışıkla çalışan ve kalp hastalarını pil değiştirme zahmetinden kurtaran kalp pili ile karşımıza çıktı. Şu an için farelerde denenen bu yeni kalp pili, aynı zamanda çok farklı bir çalışma prensibine sahip. Bilim insanları bu yeni ritim ayarlayıcının bütün kalbe değil çalışması gereken kasları hedef aldığını açıkladı. Peki ama bu pilsiz kalp pili nasıl çalışıyor?
Pilsiz kalp pili nasıl çalışıyor ve farkları neler?
Arizona Üniversitesi'nde geliştirilen yeni kalp pili teknolojisi ile kalp pili değiştirme derdi tarih mi olacak? Yine bu kalp pilleri mevcut pillere göre çok daha kullanışlı bir yapıya sahip. Kalp pili teknolojisi ilk olarak 1958 yılında karşımıza çıktı. O günden bugüne çok da değişmeyen kalp pilleri, düzensiz ritim fark ettiğinde tüm kalbe küçük elektro şoklar veren bir yapıya sahip.
Bu ritim düzenleyicilerin pillerinin 5 ila 7 yıl arasında değişmesi gerekiyor. Bazı kalp hastaları için hayat kurtarıcı olan bu küçük cihaz, acı verici de olabiliyor. Bu acının temel sebebi ise en ufak bir ritim bozukluğunda bile tüm kalbe şok vermesinden ileri geliyor.
Işıkla çalışan yeni kalp pili teknolojisi ise tüm kalbi saran bir ağ yapısına sahip. Bu anlamda ışığa duyarlı hücreleri etkileyen optogenetik (Işığa duyarlı hücreleri etkilemek ve yönlendirmek için geliştirilen bir teknoloji) bir ağ yapısı tüm kalbin etrafını sarıyor. Burada amaç ise kalp atışını sağlayan kardiyomiyosit hücrelerini (Kalp kası hücreleri) kontrol altına almak. Böylece kablosuz ve pilsiz kalp pili, sadece kalbin belirli alanlarına yönelik şok gönderebilme yeteneğine sahip.
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Bu kalp hastaları için acının azalması açısından önemli. Bu sayede kalp pillerinin çok daha düzensiz kalp ritmi bozuklukları için de tedavi yöntemi olma ihtimali var. Bu yeni kalp pili kalbi içeriden değil bir çiçek yaprakları gibi dışarıdan sarıyor. Esnek yapıya sahip olan bu yeni kalp pili, böylece kalbin atarken şekil değiştirmesine de uyum sağlıyor.
Pilsiz ve ışıkla çalışan kalp pili, taç yaprağı şeklinde ağ yapısına ve kayıt alabilen bir elektrota sahip. Bilim insanları bu elektrotun programlanabilecek bir yapıda olduğunu açıkladı. Yani kişiye ve hastalığına uygun olarak kalp pilinin hangi kasları hedef alacağını ayarlamak mümkün olacak.
Kısacası pilsiz kalp pili teknolojisi ile daha fazla kalp hastası kalp pili tedavisinden faydalanacak. Ayrıca pil değiştirme derdi de son bulacak. Daha az acı veren teknolojinin insanlarda ne zaman denenmeye başlayacağı ise belli değil.
Son Dakika › Teknoloji › Işıkla Çalışan Kalp Pili: Pilsiz ve Daha Az Acı Veren Bir Tedavi Yöntemi - Son Dakika
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