İzmir'de Bilim Fuarları Festivali Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Bilim Fuarları Festivali Düzenlendi

İzmir\'de Bilim Fuarları Festivali Düzenlendi
17.06.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali'nde 50 özgün proje sergilendi, öğrenci ve ziyaretçiler buluştu.

İzmir'de düzenlenen TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali'nde, öğrencilerin yaklaşık 4 bin proje arasından seçilen 50 özgün tasarımı stantlarda sergilendi. Bilim şenliği havasında geçen festivalde gençler, projelerini ziyaretçilerle buluşturdu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan 'TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarları Festivali' projesi, Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Gençlerin bilimsel çalışmalarını ve özgün tasarımlarını sergilemek amacıyla düzenlenen festivalde, projeler ilgi gördü. İzmir genelindeki 190 bilim fuarında, öğrenciler tarafından sergilenen yaklaşık 4 bin proje arasından seçilen 50 tasarım projesi, oluşturulan stantlarda ziyaretçiyle buluştu. 16 ve 17 Haziran 2026 tarihlerinde ziyarete açık olan festival süresince, öğrenci tasarım projelerinin sergilenmesinin yanı sıra bilimsel uygulama ve deney alanları da oluşturuldu.

Programda konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini destekleyen eğitim çalışmalarını, projeleri, bu tür fuarları ve etkinlikleri çok önemsediklerini belirtti. Sözlerini sürdüren Eraslan, "Çocuklarımızı sadece akademik başarısına endeksli bir bakış açısıyla değerlendirerek onlara yön vermeyi hedeflemiyoruz. Sanatla, bilimle, sosyal ve kültürel alanlardaki çok yönlü gelişimlerinin onlara daha büyük bir katma değer katacağına inanıyoruz. Günümüzde teknolojinin ve bilimin, ülkeler arasında ciddi bir rekabet oluşturup yarıştığı bir süreçte öğrencilerimizin de bu tür çalışmaların içerisinde yer alması ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Bu ve buna benzer çalışmaların içerisinde öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin heyecanını görmek, buna tanıklık etmek de bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor."

Konuşmanın ardından, festivale katkı sunan danışman öğretmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Programın devamında gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar kurdele kesme töreninin ardından fuar alanını ziyaret etti. Stantları gezen davetliler, sergilenen projeler hakkında öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı. Programa, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, eğitim yöneticileri, danışman öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Bilim, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İzmir'de Bilim Fuarları Festivali Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:36
ABD-İran anlaşması İsviçre’de imzalanıyor
ABD-İran anlaşması İsviçre'de imzalanıyor
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:56:01. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Bilim Fuarları Festivali Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.