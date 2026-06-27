Karabük\'te Teknoloji İş Birliği Toplantısı

Karabük Teknokent ev sahipliğinde düzenlenen Orta ve Batı Karadeniz Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 3. Koordinasyon Toplantısı'nda bölgesel iş birlikleri, ortak projeler ve teknoloji odaklı kalkınma hedefleri ele alındı.

Karabük Teknokentte gerçekleştirilen toplantıda, teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Karabük Teknokentte gerçekleştirilen toplantıya Çankırı, Kastamonu, Tokat, Bartın, Çorum, Samsun, Sinop ve Zonguldak'taki teknoloji geliştirme bölgelerinin temsilcileri katıldı.

Program kapsamında bölgesel iş birlikleri, ortak proje geliştirme fırsatları, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Karabük Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Anadolu'daki teknokentlerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Kırışık, farklı yaklaşım modelleri geliştirerek başarılı sonuçlara ulaşmanın ancak iş birliğiyle mümkün olacağını ifade etti.

Karabük Teknokent bünyesinde sosyal inovasyon alanında da çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kırışık, sosyal inovasyon projelerinin desteklenmesi ve teknokent ekosistemine daha fazla dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Bölgesel iş birliklerinin ilerleyen süreçte daha kapsamlı projelere dönüşebileceğini kaydeden Kırışık, bunun için ortak akıl, istişare ve bilgi paylaşımının önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıda Karabük Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Samet Nohutçu da Karabük Teknokentin faaliyetleri, mevcut kapasitesi ve gelecek hedeflerine ilişkin sunum yaptı.

Karabük Teknokentin 2023 yılından bu yana yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranını koruduğunu belirten Nohutçu, Avrupa Birliği projelerinin ekosisteme önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Bölgenin farklı sektörlerdeki üretim potansiyelinin ortak projeler için önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Nohutçu, sürdürülebilir büyümenin iş birliğiyle mümkün olacağını söyledi.

Program kapsamında "Birlik Vizyonu ve Yol Haritası" başlıklı iki oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki kurumsal iş birlikleri, ortak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, ulusal ve uluslararası fonlara yönelik proje geliştirme süreçleri ile girişimcilik programları ele alındı.

Toplantı, katılımcıların değerlendirmelerinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - KARABÜK