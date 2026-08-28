Karabük Üniversitesi'nde Yenilikçi Rüzgar Türbini Sistemi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde Yenilikçi Rüzgar Türbini Sistemi

Karabük Üniversitesi\'nde Yenilikçi Rüzgar Türbini Sistemi
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Karabük Üniversitesi, rüzgar türbinleri için verimliliği artıran güç elektroniği sistemi geliştirdi.

Karabük Üniversitesinde, rüzgar türbinlerinin değişken rüzgar hızları ve yük koşullarında daha verimli çalışmasını sağlayacak güç elektroniği tabanlı sistem geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında, "Değişken Hızlı Rüzgar Türbinleri İçin Rezonans Güç Dönüştürücülü Maksimum Güç Noktası İzleyici Geliştirilmesi" başlıklı projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Selim Öncü, araştırmacılığını ise Öğr. Gör. Dr. Tufan Volkan Küçük üstlendi.

Proje kapsamında, rüzgar türbinlerinin değişken rüzgar hızları ve yük koşullarında daha verimli çalışmasını sağlayacak güç elektroniği tabanlı sistem üzerinde çalışma gerçekleştirildi.

Projenin amacı doğrultusunda seri rezonans güç dönüştürücü devresi tasarlanırken, darbe genişlik modülasyonu yöntemiyle güç kontrolü yapılarak, rüzgar türbininin elektriksel çıkış gücünün kontrol edilmesi sağlandı.

Çalışmada 1,5 kilovat gücündeki rüzgar türbini üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, anahtarlama kayıplarının azaltılmasıyla sistem verimliliğinin artırılması hedeflendi.

Anahtarlama kayıplarının azaltılması, daha yüksek anahtarlama frekanslarına ulaşılmasına olanak sağlarken, pasif devre elemanlarının boyutlarının küçültülmesiyle güç yoğunluğu da artırıldı.

Geliştirilen sistemle, geleneksel türbin uygulamalarından farklı olarak hız sensörü kullanılmadan maksimum güç noktası takibi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında kurulan deneysel düzenek sayesinde, rüzgar türbininin farklı rüzgar hızları ve elektriksel yük koşullarında test edilmesine imkan sağlandı.

Gerçekleştirilen ölçüm ve deneysel çalışmalar sonucunda sistemin farklı rüzgar koşullarında yüksek dönüştürücü ve takip verimiyle çalıştığı belirlendi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Karabük Üniversitesi'nde Yenilikçi Rüzgar Türbini Sistemi - Son Dakika

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