Karabük Üniversitesi, Su Altı Roket Yarışması'nda Birincilik Peşinde - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi, Su Altı Roket Yarışması'nda Birincilik Peşinde

Karabük Üniversitesi, Su Altı Roket Yarışması\'nda Birincilik Peşinde
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SARATECH Takımı, TEKNOFEST Su Altı Roket Yarışması'nda birinci olmak için yoğun çalışmalar yapıyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinden oluşan SARATECH Takımı, TEKNOFEST Su Altı Roket Yarışması'nda birinci olmak istiyor.

Geçen yıl Su Altı Roket Yarışması'nda finale kalan takımın danışmanı KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Bahaddin Topak, AA muhabirine, su altı yarışmalarının diğer yarışmalara göre farklı zorluklar içerdiğini söyledi.

Yarışmanın sızdırmazlık ve hidrodinamik gibi çok farklı zorluklar barındırdığını belirten Topak, "Bu noktada yapısal, mekanik, hidrodinamik ve elektronik başta olmak üzere birçok disiplindeki analizlerimizi, tasarımlarımızı başarıyla gerçekleştirdik. Bunun akabinde teknik elemelerden başarıyla geçtik. Raporlardan başarıyla geçtik ve netice itibarıyla finalist olduk. Gösterdikleri azim ve özverili çalışmalarından dolayı takımımı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Topak, yarışmanın 20-23 Ağustos'ta Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılacağını dile getirerek, "Finalist olduk. Yarışmadaki nihai hedefimiz çalışmalarımızı birincilikle taçlandırmak." dedi.

SARATECH'in kaptanı Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Furkan Karaçoban da takımın geçen sene kurulduğunu, bu sene 5 kişi olarak yarıştıklarını ifade etti.

Yarışmada geçen sene ve bu sene finalist olduklarını anlatan Karaçoban, şunları kaydetti:

"Bu sene dereceyle taçlandırmayı hedefliyoruz. 5 öğrenci ve 1 danışman olarak 6 kişiyiz. Şubatta başvurular başladı ama biz geçen seneki tecrübelerimizden dolayı daha erken çalışmalara başladık. 6-7 aylık süreç oldu. Son zamanlarda rapor ve video yetiştirme zamanlarında gecemizi gündüzümüze kattık. Bayağı zorlu süreçlerdi, bayağı uzun sürdü. Disiplinli ve özverili çalışma sonucunda bu başarıyı elde ettik."

Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Dilara Öztürk ise takımın tamamının Mekatronik Mühendisliği öğrencilerinden oluştuğunu dile getirdi.

Öztürk, takımla çalışmalara bu sene başladığını belirterek, "Aktif rol aldım. Daha çok mekanik kısmına baktım ve benim için çok zorlu bir süreçti. Tasarım ve analiz kısmına da baktım. Tabii ki de nihai hedefimiz derece almak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknofest, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Karabük Üniversitesi, Su Altı Roket Yarışması'nda Birincilik Peşinde - Son Dakika

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