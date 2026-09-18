Karabük Üniversitesi üç fakültede biriktirdiği yağmur suyuyla bahçe suluyor - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi üç fakültede biriktirdiği yağmur suyuyla bahçe suluyor

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Karabük Üniversitesi üç fakültede biriktirdiği yağmur suyuyla bahçe suluyor
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Karabük Üniversitesi, su kaynaklarını korumak için geçen yıl başlattığı yağmur suyu hasadı uygulaması kapsamında Tıp, Yabancı Diller ve İlahiyat fakültelerine 30'ar tonluk depolar yerleştirdi. Depolanan yağmur suyu, kampüsteki fidan, ağaç ve çimlerin sulanmasında kullanılıyor.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) depolanan yağmur suyu, üniversite bahçesindeki bitkilere can suyu oluyor.

KBÜ Rektörlüğü, su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla yağmur suyu hasadı uygulaması başlattı.

Geçen yıl hayata geçirilen uygulama kapsamında yağmur suyunun biriktirilmesi amacıyla Tıp, Yabancı Diller ve İlahiyat fakültelerine 30'ar tonluk depolar yerleştirildi.

Depolanan yağmur suyu, fidan, ağaç ve çimlerin sulanmasında kullanılıyor.

"Yağmur suyunun elimizde kalmasını sağlıyoruz"

KBÜ Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Kazım Yetik, AA muhabirine, üniversitedeki atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Katı atıklarla ilgili yönetim sistemi kurduklarını belirten Yetik, "Karekodla şu anda mevcut binalarımızdan bütün atıkları toplayıp atık toplama merkezimize getirip daha sonra da geri dönüşüm firmaları aracılığıyla bunları üniversiteden ekonomiye katmaya çalışıyoruz." dedi.

Yetik, kampüste yağmur suyu hasadı da yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yağmur suyu hasadı, binaların üzerindeki gider borularının kapatılarak yağmur suyunun tek yerden toplanıp bir yerde biriktirilmesi işlemidir. Bu suyun yağmur suları borularıyla kanallara ya da derelere gitmesini engelleyip suyun elimizde kalmasını sağlıyoruz. Bidonlarda sularımızı biriktiriyoruz. Bu çalışmayı binalardan yağan yağmurun boşa gitmemesi, bunun atık olmadığını, geri dönüştürülebilir kaynak olduğunu ve bu kaynağı kullanabileceğimizi göstermek amacıyla yaptık. Bu çalışmayı özellikle rektör hocamızın talimatlarıyla yürüttük. Sürdürülebilirlik için yaptığımız çalışmalar içerisinde bunu sisteme dahil ettik."

Biriktirilen yağmur suyunun gerek bahçe sulamasında gerekse üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabileceği bir uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Yetik, "Üniversitelerin amacı sadece öğrenci yetiştirmek ya da sadece bilim değil, toplumlara diğer uygulamaları, sürdürülebilir çalışmaları da gösterebilmektir. Üniversitemiz bu konuda oldukça ileri. Atık yönetimi konusunda epey yol aldık. Birçok üniversitemize örnek teşkil ediyoruz. Bunu devam ettirmek için de bu sistemi yağmur suyu hasadıyla desteklemek istedik." diye konuştu.

Yetik, uygulamanın yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdüklerini belirterek, "Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin dekanlıklarıyla görüştük. İlk oradan başlamak üzere daha sonra da uygun binalara bakarak çalışmayı sürdüreceğiz. Bu sene yağışımız çok olduğu için çok sorun yaşamadık ama geçen sene sorun yaşadığımız bir dönemdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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