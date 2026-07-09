Kayseri'de Paleontoloji Müzesi Projesi İlerliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi projesinde gelinen son durumu inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi ilçesinde bulunan müzenin şantiye alanında incelemelerde bulunan Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldiğini belirtti.

Müzeden öğrenciler başta olmak üzere bilim dünyasının istifade edebileceğini aktaran Büyükkılıç, "Öğrencilerimizin, gençlerimizin Kayseri'mizin tarihiyle, ülkemizin tarihiyle ilgili paleontoloji ve fosil bağlamında adeta bilimsel yönden bu çalışmalardan yararlanacağı bir ortamı sunma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Gerek bu projeyi çizim aşamasındaki mimarımıza, gerek yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum." ifadalerini kullandı.

Paleontoloji ve Fosil Müzesi teşhir tanzim içerisinde, 4 kapalı sergi salonu, fosil maket sergileme galerisi, 1 kapalı geçici sergi salonu, 1 balkon geçici sergi mekanı, 1 fosil laboratuvarı, fosil deposu, çocuk oyun-eğitim alanı, fosil giriş çıkış rampa ve asansörü, kamusal kullanıma imkan veren bahçe tasarımı yer alıyor.