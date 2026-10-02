Kayseri'den 5 takım Şanlıurfa'da TEKNOFEST Robolig finalinde birincilik hedefliyor - Son Dakika
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Kayseri'den 5 takım Şanlıurfa'da TEKNOFEST Robolig finalinde birincilik hedefliyor

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Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu Robolig Yarışması'nda finale kalan 20 takımın 5'i Kayseri'den. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, finalde ciddi dereceler beklediklerini belirtirken öğrenciler birincilik için mücadele ediyor.

CEBRAİL CAYMAZ/RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki Robolig Yarışması'nda finale kalan 20 takım arasında yer alan Kayseri'den 5 takım, geliştirdikleri robotlarla dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda sürüyor.

Türkiye genelindeki yaklaşık bin takım arasından finale kalmayı başaran Kayserili öğrenciler, geliştirdikleri robotlarla yarışmanın final etabında mücadele ediyor.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine, teknoloji üretiminin sembolü haline gelen TEKNOFEST'e katılmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Nice parlak beyinler yetiştiren öğretmenlerimiz var"

Şampiyonluk için iddialı olduklarını dile getiren Esen, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST Robolig Yarışması çadırında bizim şu an 5 takımımız birincilik için çalışıyor. Çocuklarımızı bu sürece hazırlayan, teknoloji üretiminden savunma sanayisine envanter üretmeye niyetlenmiş nice parlak beyinleri yetiştiren öğretmenlerimiz var. Onları canıgönülden tebrik ediyorum. Yarının Türkiye'sini, 21. yüzyılın Türkiye'sini onlar inşa edecek diye düşünüyoruz. Her geçen gün niteliğimizi artıracak şekilde takımlarımız artıyor. Bu ilimiz açısından son derece gurur verici. Bundan dolayı çocuklarımla ve öğretmenlerimle gurur duyuyorum."

Finale kalan 20 takımın 5'inin Kayseri'deki okullardan geldiğine dikkati çeken Esen, "Buradan mutlaka ciddi derecelerin çıkacağını düşünüyoruz. Bu anlamda çocuklarımı tebrik ediyorum." dedi.

"Hayallerimizin altyapısını atıyoruz"

Öğrencilerden Muhammed Ekrem Arık da finale kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Birinciliği hedeflediklerini dile getiren Arık, "Yaklaşık bin takım arasından seçilip buraya gelmek bile çok büyük bir şey. Gerçekten bizim için çok anlamlı. Burada hayallerimizin altyapısını atıyoruz. Gelecekteki hayallerimiz için koşuyoruz burada. Temel oluyor bunlar bizim için. İnşallah üstüne koyarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ecmila Çavuşoğlu, finale kalmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Memleketlerini başarıyla temsil edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Yarışmaya geçen sene başından beri çalışmaya başladık, buraya kadar geldik çok mutluyuz. Denemelerimizde görevlerin hepsini başarıyla tamamladık. Sunumumuzu da tamamladık. Yarışma için bekliyoruz. Umarım başarıyla dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
TeknofestŞanlıurfaTeknolojiKayseriEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'den 5 takım Şanlıurfa'da TEKNOFEST Robolig finalinde birincilik hedefliyor - Son Dakika
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