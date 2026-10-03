KBÜ'den Kanbur, 2,4 milyon liralık TÜBİTAK projesinde manyetik yüzeyleri araştıracak - Son Dakika
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KBÜ'den Kanbur, 2,4 milyon liralık TÜBİTAK projesinde manyetik yüzeyleri araştıracak

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KBÜ\'den Kanbur, 2,4 milyon liralık TÜBİTAK projesinde manyetik yüzeyleri araştıracak
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KBÜ Öğretim Üyesi Dr. Ulvi Kanbur, 2,4 milyon liralık TÜBİTAK projesinde araştırmacı olacak. Manyetik sistemlerde yüzeylerin rolü bilgisayar simülasyonlarıyla incelenecek ve sonuçların veri depolama ve spintronik teknolojilerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Kanbur, yaklaşık 2,4 milyon lira bütçeyle desteklenen projede manyetik malzemelerin yüzey özelliklerini araştıracak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ulvi Kanbur, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Programı kapsamında desteklenen, manyetik sistemlerde yüzeylerin etkilerini incelemeyi amaçlayan projede araştırmacı olarak yer alacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Demir Vatansever'in yürütücülüğünü üstlendiği "Manyetik Sistemlerde Yüzeylerin Rolü: Dinamik Faz Geçişleri ve Metamanyetik Anomaliler" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında kabul edildi.

Yaklaşık 2,4 milyon lira bütçeli projenin araştırma ekibinde Kanbur'un yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Vatansever bulunuyor. İspanya'daki CIC nanoGUNE Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Andreas Berger ise deneysel çalışmalar konusundaki uzmanlığıyla projeye dış danışman olarak katkı sağlayacak.

Bilgi depolama sistemleri, manyetik sensörler ve spintronik teknolojilerinde ince film ve nano ölçekli manyetik yapılardan yararlanılıyor. Bu yapıların boyutları küçüldükçe yüzey özellikleri de teknolojik uygulamalar açısından önem kazanıyor.

Proje kapsamında manyetik malzemelerin yüzeylerinde ortaya çıkan fiziksel davranışların malzemenin genel özelliklerine etkisi bilgisayar simülasyonlarıyla araştırılacak.

Çalışmadan elde edilecek sonuçların, manyetik ince filmlerin ve çok katmanlı yapıların davranışlarının anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca deneysel araştırmalarda kullanılabilecek parametrelerin önceden belirlenmesi ve spintronik sistemlerdeki ince filmlerin teorik tasarımı için veri oluşturulması hedefleniyor.

Araştırmanın önemli aşamalarından birini, bilgisayar simülasyonlarından elde edilen sonuçların gerçek deneysel sistemlerle karşılaştırılması oluşturacak.

Bu doğrultuda kobalt (Co) ince filmler ve Co/Pt çok katmanlı manyetik yapılar gibi deneysel sistemlerle karşılaştırılabilecek şartlarda simülasyonlar yürütülecek. Projenin dış danışmanı Prof. Dr. Andreas Berger'in katkısıyla dış manyetik alan ve tabaka kalınlığı gibi parametreler deney şartlarına uygun biçimde modellenecek.

Simülasyon sonuçlarının mevcut deneysel keşiflerle karşılaştırılmasıyla deneysel araştırma gruplarına test edilebilir öngörüler sunulması amaçlanıyor.

Üç boyutlu manyetik sistemlerin modellenmesi, çok sayıda değişken ve yüksek miktarda hesaplama gerektirdiğinden projede yüksek başarımlı hesaplama (HPC) altyapısı kullanılacak.

Simülasyonların önemli bir bölümü, TÜBİTAK ULAKBİM bünyesindeki Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) kaynakları üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece farklı malzeme özellikleri, yüzey şartları ve manyetik alan değerlerine ilişkin kapsamlı veri setleri oluşturulacak.

Proje sonuçlarının veri depolama, sensörler ve spintronik gibi ileri teknoloji alanlarında yeni manyetik malzemelerin geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor. Çalışmanın ayrıca genç araştırmacıların bilgisayar simülasyonları ve yüksek başarımlı hesaplama alanlarındaki yetkinliklerini geliştirmesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: İHA
BilgisayarTeknolojiTübitakEğitimSon Dakika

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