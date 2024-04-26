KBÜ, yapay zeka alanında çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

KBÜ, yapay zeka alanında çalışmaları değerlendirdi

KBÜ, yapay zeka alanında çalışmaları değerlendirdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıda, yapay zeka alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, yapay zeka alanına ilişkin projeler üretilmesi, sektörel işbirlikleri ve farklı üniversitelerle ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi konuları ele alındı. Yapılan açıklamada, yapay zekanın eğitim, teknoloji, sağlık ile sosyal alanlardaki yenilikleri ve gelecek vizyonunu ele almak için önemli bir fırsat olduğu belirtildi.

26.04.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıda, yapay zeka alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Senato Toplantı Odası'ndaki programda, yapay zeka alanına ilişkin projeler üretilmesi, sektörel işbirlikleri ve farklı üniversitelerle ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi konuları ele alındı.

Kırışık, toplantıda yaptığı konuşmada, yapay zekanın eğitim, teknoloji, sağlık ile sosyal alanlardaki yenilikleri ve gelecek vizyonunu ele almak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Yapay zeka sayesinde, gelecekte dünyanın bambaşka bir hale geleceğini aktaran Kırışık, yapay zekanın bütün sahaları tutacağını, her sahaya tam bir kontrol ve baskı oluşturacağını öngördüğünü kaydetti.

Daha sonra yapay zeka alanında KBÜ'de görevli bilişim personelleri ile ortak bir vizyon oluşturma, bu alandaki gelişmeleri teşvik etme, açılacak bölümler konusunda yol haritasını belirleme, çalışma gruplarıyla yapılacak işlemler ve adımlar konuşuldu.

Toplantıya, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Düğenci, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Doç. Dr. Caner Özcan, Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsa Avcı ile yapay zeka alanında çalışmalar yürüten akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

Fatih Kırışık, Karabük, Rektör, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KBÜ, yapay zeka alanında çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:58:06. #1.12#
SON DAKİKA: KBÜ, yapay zeka alanında çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement