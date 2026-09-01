Kırklareli'nde 31 yıllık elektrik-elektronik uzmanından powerbank uyarısı: Aşırı sıcakta şişme ve patlama riski - Son Dakika
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Kırklareli'nde 31 yıllık elektrik-elektronik uzmanından powerbank uyarısı: Aşırı sıcakta şişme ve patlama riski

Kırklareli\'nde 31 yıllık elektrik-elektronik uzmanından powerbank uyarısı: Aşırı sıcakta şişme ve patlama riski
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Kırklareli'nde 31 yıldır elektrik-elektronik sektöründe faaliyet gösteren Vecdi Yüce, taşınabilir şarj cihazlarının aşırı sıcak ve güneş altında bırakılması halinde şişme ve patlama riski taşıyabileceğini belirtti. Cihazların gölgede muhafaza edilmesi ve şarjda en fazla 1 gün tutulması gerektiğini vurgulayan Yüce, bilinçsiz kullanımın bomba etkisi yaratabileceği konusunda uyardı.

Kırklareli'nde elektrik-elektronik sektöründe 31 yıldır faaliyet gösteren Vecdi Yüce, taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) aşırı sıcak ve güneş altında bırakılması halinde şişme ve patlama riski taşıyabileceğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kırklareli'nde 1995 yılından bu yana elektrik-elektronik sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Vecdi Yüce, taşınabilir şarj cihazlarının cep telefonu kullanıcıları için oldukça faydalı olduğunu ifade etti. Taşınabilir şarj cihazlarının kullanımı ve muhafazasında dikkat edilmesi gereken önemli noktaları belirten Yüce, bilinçsiz kullanımın bu cihazlarda bomba etkisi riski taşıyabileceğini söyleyerek, "1995 yılından bu yana elektrik elektronik sektöründe bulunmaktayım. Yaklaşık 31 yıldır bu sektörde faaliyet göstermekteyiz. Taşına bilir şarj aletleri aslında çok güzel bir cihaz. Çağımızın insanlığa en faydalı cihazlardan birisi. Herkes şuan iletişim halinde ve cep telefonu kullanıyor. Vatandaşların çoğu cep telefonlarının şarjının tamamen dolu olmasını bekliyor ve istiyor. Bu yönde üretilmiş cihazlar oldukça faydalı. Bu cihazı kullanırken dikkat etmemiz gereken çok önemli şeyler var. Taşına bilir şarj cihazlarını aşırı sıcağa ve güneş altında bulundurmaktan kaçınmamız gerekiyor. Bu tarz cihazlar aşırı sıcaklara maruz kaldığında şişme yapabilir, hatta patlayabilir. O yüzden bu tarz cihazları daha çok gölgede muhafaza etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çok faydalı cihazlar ama kullanırken çok dikkat etmemiz gerekiyor"

Taşınabilir şarj cihazlarının çağımızın en faydalı araçlarından birisi olduğunu söyleyen Yüce, ayrıca kullanırken de çok dikkatli edilmesi gerektiği gerektiğini vurguladı. Yüce, "Özellikle, arabaların ön camın bulunduğu aracın göğüs kısmına koymamamız gerekli. Şarj ederken ise dolduğunda hemen çekmemiz gerekli, şarjda fazla tutulmamız gerekiyor. En fazla 1 gün şarjda tutun aksi takdirde şişme ve patlama yapma ihtimali yüksek. Bu cihazlar çok kullanışlı ve çağımızın en faydalı cihazlarından birisi diye biliriz ama kullanırken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şarj cihazlarını aşırı sıcaktan ve uzun süre şarjda etmekten kaçınmamız gerekiyor, yoksa bomba etkisi yapabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Teknoloji, Güvenlik, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kırklareli'nde 31 yıllık elektrik-elektronik uzmanından powerbank uyarısı: Aşırı sıcakta şişme ve patlama riski - Son Dakika

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