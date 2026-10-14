KSÜ öğretim üyesinin kuş görünümlü kamikaze roket dronu ulusal patent aldı - Son Dakika
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KSÜ öğretim üyesinin kuş görünümlü kamikaze roket dronu ulusal patent aldı

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KSÜ öğretim üyesinin kuş görünümlü kamikaze roket dronu ulusal patent aldı
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KSÜ'de geliştirilen kuş görünümlü kamikaze roket dron tasarımı, Türk Patent ve Marka Kurumunca 21 Ağustos 2026'da ulusal patentle tescillendi. Henüz prototip aşamasındaki tasarım için üniversitede ekip oluşturma çalışmaları sürerken, gerçek boyutlu model hazırlanması planlanıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) hazırlanan "Kuş Görünümlü Kanatlı Kamikaze Roket Dron" tasarımı, Türk Patent ve Marka Kurumunca ulusal patentle tescillendi.

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Safa Kamer tarafından geliştirilen tasarımın, dron kanatları sayesinde motorunu ateşlemeden havada seyir ve gözetleme yapabilmesi, ihtiyaç duyulduğunda ise roket işlevi görmesi amaçlanıyor.

Henüz prototip aşamasındaki tasarımın geliştirilmesi için üniversitede ekip oluşturma çalışmaları sürerken, bir sonraki aşamada doğadaki büyük kuşlardan esinlenilerek gerçek boyutlu bir model hazırlanması planlanıyor.

Doç. Dr. Muhammed Kamer, AA muhabirine, yerli ve milli savunma sanayisindeki gelişmeleri takip ederek bu alana nasıl katkı sunabileceğini düşündüğünü ve projeye 2024'te başladığını söyledi.

Tasarımda roket ve dron teknolojilerinin özelliklerini bir araya getirmeyi hedeflediğini belirten Kamer, geliştirdiği sistemin karadan veya uçaktan bırakılabilecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Roketin üzerindeki kanatların, motor ateşlenmeden önce havada seyir ve gözetleme yapılmasına imkan sağlamasının amaçlandığını anlatan Kamer, kuş görünümündeki tasarımın da bu yaklaşım doğrultusunda geliştirildiğini kaydetti.

Kamer, tasarımın çalışma prensibine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu kanatlar sayesinde roket, kendini ateşlemeden havada seyir yapabilsin, gözetleme yapabilsin ve uçuş gerçekleştirebilsin. Gerektiğinde kanatlarını çırparak kuş görünümü kazanmasını istedik. Aynı zamanda kanatların hareket etmesini sağlayacak küçük motorlar ve roketin ileri hareketini sağlayacak motorlar bulunacak. Üzerinde uzaktan kontrol edilebilen çeşitli sensörler de olacak. Bir tehdit algıladığında dron görevini bırakarak roket işlevini yerine getirecek."

Gerçek kuş boyutlarında tasarlanacak

Kanatlı yapının roketin manevra kabiliyetini artırmasını hedeflediklerini belirten Kamer, tasarımın mevcut prototip üzerinden geliştirilerek daha ileri bir aşamaya taşınacağını bildirdi.

Kamer, tasarımın özellikleri bakımından diğer kamikaze dronlardan ayrıldığını, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan incelemenin ardından 21 Ağustos 2026'da ulusal patentle tescillendiğini söyledi.

Üniversitede bu amaçla ekip oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Kamer, gerçek boyutlu modelin ölçülerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu roketi gerçek hayatta, gerçek bir kuş boyutlarında, dünyada görebileceğiniz en büyük kuşlardan birinin, örneğin bir kartalın veya doğanın boyutlarında tasarlamayı düşünüyoruz. Roket boyutu yaklaşık bir metre, kanatları açıldığında ise iki metre olacak şekilde kuşa benzeyen bir tasarım ortaya koyup bunu çalıştıracağız."

İnsansız sistemlerin savaşlarda giderek daha fazla kullanılmaya başlandığına dikkati çeken Kamer, tasarımın havada kalış süresini artırmak amacıyla kanat yapısını güneş panelleriyle desteklemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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