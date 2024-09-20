KTÜ'den 66 Bilim İnsanı Dünyanın En Etkili Listesinde - Son Dakika
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Teknoloji

KTÜ'den 66 Bilim İnsanı Dünyanın En Etkili Listesinde

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden 66 akademisyen, en etkili bilim insanları listesine girdi.

20.09.2024 16:52
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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) bilim insanları, "dünyanın en etkili bilim insanları listesi"nde yer aldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi, 2023 verilerine göre dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren ve en çok atıf alan bilim insanlarını yayımladı.

"Kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" kategorilerinde, Elsevier veri tabanında yayınlanan listede 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalından, dünyadaki bilim insanları yer aldı.

KTÜ'den, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde "kariyer boyu etki" kategorisinde 23, "yıllık etki" kategorisinde ise 43 akademisyen yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji KTÜ'den 66 Bilim İnsanı Dünyanın En Etkili Listesinde - Son Dakika

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