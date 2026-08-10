Kütahya Belediyesi personeline yapay zeka eğitimi - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi personeline yapay zeka eğitimi

Kütahya Belediyesi personeline yapay zeka eğitimi
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Kütahya Belediyesi, personelin teknolojik gelişmelere uyumunu güçlendirmek amacıyla 'Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi' düzenledi. Eğitimde yapay zekanın kamu hizmetlerinde kullanımı ve dijital dönüşümün belediyecilik faaliyetlerine etkileri ele alındı.

Kütahya Belediyesi, kurum içi hizmet kalitesini artırmak ve personelin teknolojik gelişmelere uyumunu güçlendirmek amacıyla "Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi" düzenledi. Eğitimde yapay zekanın iş süreçlerinde kullanımı, kamu hizmetlerinde verimlilik ve dijital dönüşümün belediyecilik faaliyetlerine etkileri ele alındı.

Kütahya Belediyesi, değişen teknolojiye uyum sağlamak ve kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye konferans salonunda personele yönelik "Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi" gerçekleştirildi. Dumlupınar Üniversitesi'nde görev yapan ve TOBB Kütahya Oda ve Borsaları Akademik Danışmanı olan Dr. Murat Öztürk tarafından verilen eğitimde, yapay zeka teknolojilerinin iş hayatındaki kullanım alanları kapsamlı şekilde ele alındı.

Yapay zekanın iş süreçlerindeki rolü anlatıldı

"Yapay Zeka ve İş Dünyası: İş Dünyasının Post-Modern Evrimi" başlığıyla gerçekleştirilen programda, yapay zekanın günümüzde kullanım alanları ve iş süreçlerine sağladığı katkılar üzerinde duruldu. Eğitimde ayrıca kamu kurumlarında verimlilik odaklı yapay zeka uygulamaları, dijital dönüşüm sürecinde kamu kurumlarının üstlenmesi gereken rol ve yeni teknolojilerin çalışma hayatına muhtemel etkileri değerlendirildi. Belediye personeline yapay zekanın doğru, etkin ve verimli kullanımına ilişkin güncel bilgiler aktarılırken, teknolojik gelişmelerin belediyecilik hizmetlerine sağlayabileceği katkılar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimle personelin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi ve yeni nesil dijital araçları hizmet süreçlerinde daha etkin kullanabilmesinin hedeflendiği belirtildi. Belediyenin, değişen teknolojiye uyum sağlayan ve bilgi ile yetkinliklerini sürekli geliştiren personel anlayışı doğrultusunda hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Kütahya Belediyesi personeline yapay zeka eğitimi - Son Dakika

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