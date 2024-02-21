Lenovo bugün üst düzey oyuncu bilgisayarı Lenovo Legion Y9000X 2024'ü tanıttı. RTX 4070 ekran kartını kullanan Legion Y9000X, 3,2K ekranı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Lenovo Legion Y9000X 2024'ün tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı.
Lenovo Legion Y9000X 2024 neler sunuyor?
Lenovo son dönemde oyuncu bilgisayarları ile piyasada adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi Legion modelleri arasında Y9000X 2024'ü katan şirket, cihaza eklediği donanımlar ile performanstan ödün vermiyor. 16 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelen Legion Y9000X 2024, bu panelde 165Hz yenileme hızı ve 430 nit parlaklık sunuyor. %100 DCI-P3 renk gamına, Dolby Vision'a ve X-Rite renk yönetimine sahip olan bu ekran üzerinde bir adet web kamerası da taşıyor.
Gücünü Intel Core i9-14900HX işlemcisinden alan Lenovo Legion Y9000X 2024, ekran kartı tarafında RTX 4070 8GB GDDR6 GPU'yu kullanıyor. 32GB'a kadar RAM bellek ve 1TB depolama ile gelen cihaz, 99,9 Wh'lık bir pili kasanın içerisinde taşıyor. RGB klavye ile gelen oyun bilgisayarı, parmak izi ile kilit açma özelliğini de beraberinde getiriyor.
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Tüm bunlara ek olarak SD kart yuvası, USB-C, USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve 3,5 mm kulaklık şajı girişlerini de üzerinde taşıyan Legion Y9000X, RTX 4060'lı bir başka versiyona daha sahip. Ancak diğer özellikler tamamen aynı.
Gelelim fiyat tarafına. İki versiyon ile karşımıza çıkan Legion Y9000X 2024, RTX 4060'lı model için 1950 Dolar fiyat etiketi taşıyor. RTX 4070 ekran kartına sahip olan versiyon ise 2086 Dolar fiyatla satılıyor. 22 Şubat'ta ön siparişe açılacak olan Y9000X 2024, Qiankun ısı dağıtım mimarisi ise ön plana çıkıyor.
Lenovo Legion Y9000X 2024 özellikleri!
Son Dakika › Teknoloji › Lenovo Legion Y9000X 2024: Özellikler, Fiyat ve Tasarım - Son Dakika Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi. Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi. Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi. Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ekran16 inç, 3,2K, 165Hz yenileme hızı, 430 nit parlaklık, 100% DCI-P3 renk gamı, Dolby Vision, X-Rite renk yönetimiİşlemciIntel Core i9-14900HXEkran KartıRTX 4060/ RTX 4070 8GB GDDR6RAM32GBDepolama1TBPil99,9 WhKlavyeRGB AydınlatmalıParmak İzi OkuyucuVarBağlantılarSD Kart yuvası, USB-C, USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, 3,5 mm kulaklık girişiDiğer Model (RTX 4060) Fiyatı1950 DolarRTX 4070 Model Fiyatı2086 Dolar
Son Dakika › Teknoloji › Lenovo Legion Y9000X 2024: Özellikler, Fiyat ve Tasarım - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
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