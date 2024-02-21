Lenovo Legion Y9000X 2024: Özellikler, Fiyat ve Tasarım

Teknoloji

Lenovo bugün üst düzey oyuncu bilgisayarı Lenovo Legion Y9000X 2024'ü tanıttı. RTX 4070 ekran kartını kullanan Legion Y9000X, 3,2K ekranı ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Lenovo Legion Y9000X 2024'ün tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı.

Lenovo Legion Y9000X 2024 neler sunuyor?

Lenovo son dönemde oyuncu bilgisayarları ile piyasada adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi Legion modelleri arasında Y9000X 2024'ü katan şirket, cihaza eklediği donanımlar ile performanstan ödün vermiyor. 16 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelen Legion Y9000X 2024, bu panelde 165Hz yenileme hızı ve 430 nit parlaklık sunuyor. %100 DCI-P3 renk gamına, Dolby Vision'a ve X-Rite renk yönetimine sahip olan bu ekran üzerinde bir adet web kamerası da taşıyor.

Gücünü Intel Core i9-14900HX işlemcisinden alan Lenovo Legion Y9000X 2024, ekran kartı tarafında RTX 4070 8GB GDDR6 GPU'yu kullanıyor. 32GB'a kadar RAM bellek ve 1TB depolama ile gelen cihaz, 99,9 Wh'lık bir pili kasanın içerisinde taşıyor. RGB klavye ile gelen oyun bilgisayarı, parmak izi ile kilit açma özelliğini de beraberinde getiriyor.

Lenovo, Windows rakibi işletim sistemi yapıyor!

Tüm bunlara ek olarak SD kart yuvası, USB-C, USB 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, HDMI 2.1 ve 3,5 mm kulaklık şajı girişlerini de üzerinde taşıyan Legion Y9000X, RTX 4060'lı bir başka versiyona daha sahip. Ancak diğer özellikler tamamen aynı.

Gelelim fiyat tarafına. İki versiyon ile karşımıza çıkan Legion Y9000X 2024, RTX 4060'lı model için 1950 Dolar fiyat etiketi taşıyor. RTX 4070 ekran kartına sahip olan versiyon ise 2086 Dolar fiyatla satılıyor. 22 Şubat'ta ön siparişe açılacak olan Y9000X 2024, Qiankun ısı dağıtım mimarisi ise ön plana çıkıyor.

Lenovo Legion Y9000X 2024 özellikleri!