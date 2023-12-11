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Lethal Company'de Araknofobi Modu Eklendi - Son Dakika
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Lethal Company'de Araknofobi Modu Eklendi

Lethal Company, erken erişim aşamasında olmasına rağmen, korku ve mizahın eşsiz karışımıyla oyuncuları büyülemeye devam ediyor. Zeekerss tarafından geliştirilen çok oyunculu korku oyunu, kısa süre önce oyun deneyimini geliştirmek için bir dizi eğlenceli ve korkunç ekleme vaat eden 45. sürüm güncellemesini duyurdu. Güncelleme, sprey boya, katil oyuncak askerler ve SCP Şirketinden SCP-035 ile esrarengiz bir benzerliğe sahip dramatik maskeler gibi bir dizi yeni unsur sunarak oyuna ürkütücü bir boyut katıyor. Ancak güncellemenin öne çıkan özelliği hiç şüphesiz araknofobi modunun eklenmiş olması. Oyunun çok oyunculu korku deneyimi, karanlık koridorlarda pusuda bekleyen ve şüphelenmeyen acemileri tuzağa düşürmeye hazır dev örümceklerle karşılaşmaları içeriyor.

Lethal Company\'de Araknofobi Modu Eklendi
11.12.2023 - 19:13,
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Lethal Company, erken erişim aşamasında olmasına rağmen, korku ve mizahın eşsiz karışımıyla oyuncuları büyülemeye devam ediyor. Zeekerss tarafından geliştirilen çok oyunculu korku oyunu, kısa süre önce oyun deneyimini geliştirmek için bir dizi eğlenceli ve korkunç ekleme vaat eden 45. sürüm güncellemesini duyurdu.

Lethal Company'e eklenen araknofobi modu, oyuncuları epey güldürdü

Lethal Company'de oyuncular dört kişilik takımlar halinde işbirliği yaparak çeşitli uyduları keşfediyor ve tehditkar bir şirkete ödeme yapmak için hurda topluyor. Tehlikelerle dolu oyunda ölümcül tuzaklar, canavarlar ve oyunculara yardımcı olacak çeşitli eşyalar bulunuyor.

Lethal Company'de <a class='keyword-sd' href='/araknofobi/' title='Araknofobi'>Araknofobi</a> Modu Eklendi

Güncelleme, sprey boya, katil oyuncak askerler ve SCP Şirketinden SCP-035 ile esrarengiz bir benzerliğe sahip dramatik maskeler gibi bir dizi yeni unsur sunarak oyuna ürkütücü bir boyut katıyor.

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Ancak güncellemenin öne çıkan özelliği hiç şüphesiz araknofobi modunun eklenmiş olması. Oyunun çok oyunculu korku deneyimi, karanlık koridorlarda pusuda bekleyen ve şüphelenmeyen acemileri tuzağa düşürmeye hazır dev örümceklerle karşılaşmaları içeriyor.

Araknofobisi olan oyunculara hitap etmek için yeni ayar, tehditkar örümcekleri daha kaygısız ve daha az korku uyandıran bir alternatifle değiştirmelerine olanak tanıyor ve sadece 'örümcek' kelimesine dönüştürüyor. Bu esprili değişiklik, geliştiricinin farklı oyuncu kitlelerine uyum sağlama ve herkes için keyifli bir deneyim sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Arachnophobia mode is the best thing #lethalcompany pic.twitter.com/ymqEFOnVwb

— koyo ???? (@iiykoyo) December 9, 2023

Güncelleme 45'in yama notları, kimya şişelerinin eklenmesi, silahlarla donatılmış oyuncak askerler ve Mansion harita üretimindeki geliştirmeler de dahil olmak üzere bir dizi başka değişikliği ortaya koyuyor. Oyundaki bir özellik olan ray peyniri önemli ölçüde değiştirilirken, orman devinden kaçınmak daha kolay hale geldi. Tuş bağlama ayarlarının yanı sıra, eşya teslim gemisi için oyun mekaniğine tuhaf bir dokunuş katan hoş bir dönüş getirildi.

Kim bilir oyun erken erişimden çıktığında ne gibi eğlenceli unsurlara sahip olacak… Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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