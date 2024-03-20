LinkedIn Hesap Silme ve Kapatma Nasıl Yapılır? İşte Adım Adım Rehber

LinkedIn artık profesyonel hayatımızı şekillendirmek ve sektördeki bağlantıları güçlendirmek için hayati bir platform haline geldi. Ancak bazı durumlarda LinkedIn hesabınızı kalıcı olarak silmek isteyebilirsiniz. Siz de LinkedIn hesap silme ve kapatma nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyorsanız bu süreci adım adım nasıl gerçekleştireceğinize dair bir rehberimizi paylaşıyoruz.
LinkedIn hesabınızı kapatmadan önce bilmeniz gerekenler
Hesabınızı kapattığınızda, profiliniz ve tüm verileriniz kalıcı olarak silinir. Bağlantılarınız, tavsiyeleriniz ve onaylarınız dahil olmak üzere LinkedIn'deki tüm bilgilere erişiminiz sona erer. Ayrıca, LinkedIn dışındaki arama motorları, profil bilgilerinizi bir süre daha göstermeye devam edebilir.
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Premium üyeliğiniz varsa, temel (Basic) hesabınızı koruyarak Premium erişiminizi iptal edebilirsiniz. Ancak, birden fazla profiliniz varsa veya LinkedIn grubunuz varsa, bunları kapatmadan önce ilgili işlemleri yapmanız gerekir.
LinkedIn hesabını kapatma adımları
Ayarlar ve Gizlilik Sayfasına Erişim: LinkedIn ana sayfanızın üst kısmında yer alan "Ben" simgesine tıklayın ve açılır menüden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğini seçin.
Hesap Tercihleri: Hesap yönetimi bölümünden "Hesap tercihleri" bölümüne gidin ve "Hesabı Kapat" seçeneğinin yanındaki "Değiştir" linkine tıklayın.
Hesabı Kapatma Nedeninizi Seçin: Karşınıza çıkan ekranda hesabınızı neden kapattığınızı belirtin ve "İleri"ye tıklayın.
Şifrenizi Girin ve Onaylayın: Hesabınızın şifresini girerek "Hesabı Kapat" butonuna tıklayın.
LinkedIn hesabı kapatma linki
LinkedIn Lite üzerinden hesabı kapatma
LinkedIn Lite kullanıcıları için de adımlar benzerdir:
Navigasyon çubuğundan "Profil" simgesine ve ardından sağ üst köşedeki "Ayarlar" simgesine dokunun.
"Hesap" sekmesinden "Hesabı Kapat" seçeneğine dokunun, nedeninizi seçin, "İleri"ye dokunun, şifrenizi girin ve "Hesabı Kapat"a dokunun.
Bunları unutmayın!
Hesabınızı kapatmadan önce verilerinizin bir kopyasını indirmeyi düşünebilirsiniz.
14 gün içinde fikrinizi değiştirirseniz, hesabınızı yeniden açabilirsiniz. Ancak, bazı bilgiler (onaylar, tavsiyeler, bekleyen davetiyeler) geri yüklenemeyebilir.
E-posta ve bildirim ayarlarınızı ayarlayarak hesabınızı korurken daha az bildirim almayı tercih edebilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › LinkedIn Hesap Silme ve Kapatma Nasıl Yapılır? İşte Adım Adım Rehber - Son Dakika
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