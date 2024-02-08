Mac Kullanıcılarına Yönelik Siber Tehditler Artıyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre, Mac cihazların popülaritesi artmaya devam ettikçe, bu cihazları hedef alan siber güvenlik tehditleri de artıyor. Mac'lerin doğası gereği kötü amaçlı yazılımlara karşı güvende olduğu inancının aksine, siber suçlular bu cihazları karmaşık saldırılarla giderek daha fazla hedef aldığı için kullanıcıların daha dikkatli olması gerek.
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Malwarebytes'in 2024 State of Malware raporuna göre, Mac kullanıcıları için ortaya çıkan tehditlerden biri, siber suçlular arasında ilgi gören nispeten yeni bir bilgi hırsızlığı kötü amaçlı yazılımı olan MacStealer. MacStealer, Firefox, Google Chrome ve Brave gibi popüler tarayıcılardan çerezler, şifreler ve kredi kartı bilgileri gibi hassas verileri almak için tasarlanmış.
Ayrıca bu yazılım çeşitli dosya türlerine sızabilir ve hatta KeyChain veritabanına erişebilir ve potansiyel olarak çok sayıda kişisel bilgiyi tehlikeye atabilir. MacStealer geliştiricilerinin Safari tarayıcı verilerini ve Notes uygulamasında depolanan bilgileri hedef almak için yeteneklerini genişletmek için aktif olarak çalıştıklarına dair göstergeler var.
Raporda vurgulanan bir diğer önemli tehdit ise, kötü niyetli reklam kampanyaları aracılığıyla Mac kullanıcılarına yayıldığı gözlemlenen ve AMOS olarak da bilinen Atomic Stealer. MacStealer gibi AMOS da tarayıcılardan parola çalabiliyor ve Apple KeyChain'e erişebiliyor. Ek olarak, çeşitli dosyaları ve kripto para birimlerini çalabiliyor ve şüphelenmeyen kullanıcılar için önemli bir risk oluşturuyor.
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Rapor, geçtiğimiz yıl Mac cihazlarda tespit edilen tüm tehditlerin %11'ini oluşturan kötü amaçlı yazılımlarla birlikte Mac güvenliğinin ne kadar değiştiğini gösteriyor. Potansiyel Olarak İstenmeyen Programlar (PUP'lar) ve reklamlar, tüm tespitlerin %30'unu oluşturarak en yaygın tehditler oldu. Adware.OperatorMac, OSX.Genieo ve OSX.Vsearch gibi kayda değer örnekler Mac kullanıcılarının karşı karşıya olduğu tehditleri oluşturuyor.
Sonuç olarak, Mac'lerin kötü amaçlı yazılımlara karşı bağışık olduğu günler çoktan geride kaldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
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Son Dakika › Teknoloji › Mac Kullanıcılarına Yönelik Siber Tehditler Artıyor - Son Dakika
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