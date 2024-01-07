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Manhart imzalı BMW M5, elektrikli otomobillerin korkulu rüyası olacak - Son Dakika
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Manhart imzalı BMW M5, elektrikli otomobillerin korkulu rüyası olacak

Alman otomobil üreticisi BMW, F90 5 serisine veda etmeden önce Manhart mühendisleri tarafından hazırlanan son F90 BMW M5 serisiyle elektrikli otomobillerin korkulu rüyası olacak. Bu özel BMW M5, 928 Hp güç üretiyor ve gündelik hayatta kullanılan otomobillerden 10 kat daha güçlü. Otomobilin süspansiyon ve egzoz sistemi tamamen farklıdır ve S63 çift turbolu V8 motoru 928 Hp güce ulaştırılmıştır. Araçta ZF'in 8 ileri tork konvertörlü stok şanzımanı bulunmaktadır. Henüz fiyatı açıklanmayan otomobil performans bakımından türünün tek örneği olup, sipariş usulü ve sınırlı sayıda üretileceği düşünülmektedir.

Manhart imzalı BMW M5, elektrikli otomobillerin korkulu rüyası olacak
07.01.2024 - 20:30,
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Başlıkta her ne kadar F90 kasa kodlu yazmış olsakta hepiniz onu F10 olarak tanıdınız. Alman otomobil üreticisi BMW F90 5 serisine tam olarak veda etmeden önce farklı bir arayışta. Manhart mühendisleri tarafından hazırlanan son F90 BMW M5 serisi resmen elektrikli otomobillerin korkulu rüyası olacak. İşte detaylar…

Manhart tarafında üretilen bu özel BMW M5 tam 928 Hp güç üretiyor!

Bugün ortalamaya bakıldığında çoğu Avrupa kullanıcısı 1.0 hacimlerde otomobillere sahip. Bu da yaklaşık olarak 90 ile 100 Hp arasında değişen güçlere sahip otomobiller anlamına geliyor. Ancak Manhart tarafından üretilen bu BMW M5 daha doğrusu MH5 900 toplamda 928 Hp güce sahip. Kısacası gündelik hayatta kullandığınız otomobillerden 10 kat daha güçlü.

Manhart imzalı BMW M5, elektrikli otomobillerin korkulu rüyası olacak

Otomobil dışarıdan baktığınızda "modifiye edilmiş" bir BMW M5 olarak gözüküyor. Ancak teknik detaylara indiğimizde her şeyin farklı olduğunu görmek mümkün. Otomobilin süspansiyon ve egzoz sistemi tamamen farklı. Kaputun altında ise hepimizin bildiği S63 çift turbolu V8 motoru yer alıyor. Ancak bu motor Manhart mühendisleri tarafından tamamen elden geçirildi ve en kaliteli parçalar ile 928 Hp güce ulaştırıldı.

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"Bu kadar yüksek orandaki güç lastiklere nasıl aktarılıyor?" sorusuna cevapsa ZF'den geliyor. Araçta ZF'in 8 ileri tork konvertörlü stok şanzımanı yer almakta. Bunun yanında kalan tüm parçaları müşteri kendi zevkine göre seçebiliyor. Henüz fiyatı açıklanmayan otomobil performans bakımından türünün tek örneği diyebiliriz. Ayrıca otomobilin sipariş usulü, sınırlı sayıda üretileceği düşünülüyor.

Manhart imzalı BMW M5, elektrikli otomobillerin korkulu rüyası olacak

Egzoz

MANHART Valf Kontrollü Paslanmaz Çelik Egzoz Sistemi

Manhart imzalı BMW M5, elektrikli otomobillerin korkulu rüyası olacak

Süspansiyon

KW – MANHART Yüksekliği Ayarlanabilir Yay Kiti

Fren

Karbon Seramik Fren Sistemi

Manhart imzalı BMW M5, elektrikli otomobillerin korkulu rüyası olacak

Motor

4,4 Litrelik V8 Biturbo Motor (S63)

8 İleri Otomatik Şanzıman

MANHART Turbo Yükseltmesi

Wagner'den MANHART Intercooler

MANHART Karbon Hava Girişi

1.200 HP'ye kadar MANHART Motor Güçlendirme

Peki siz Manhart imzalı 928 Hp güç üreten BMW M5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu otomobil elektrikli otomobillerin korkulu rüyası olabilir mi? Görüşlerinizi bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Manhart imzalı BMW M5, elektrikli otomobillerin korkulu rüyası olacak - Son Dakika


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