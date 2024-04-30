Mastercard ile Gerçekleştirilen Ödeme Teknolojileri Paneli SDN Summit\'te Yapıldı

Teknoloji

SDN Summit'in ikinci gününde, teknoloji meraklılarını bir araya getiren etkinlikler tüm hızıyla devam etti. Günün öne çıkan aktivitelerinden biri, Mastercard ile gerçekleştirilen ödeme teknolojileri paneliydi.

MasterPass güvenliği nasıl sağlıyor?

Bu panelde özellikle, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünya geneline ihraç edilen bir ürün olan Masterpass üzerinde duruldu. Masterpass, kullanıcıların e-ticaret deneyimlerini daha hızlı ve güvenli hale getiriyor.

Sistemin güvenlik altyapısı, yapay zeka destekli analizlerle gerçek zamanlı olarak işlemleri denetliyor ve herhangi bir risk algılandığında ek doğrulama mekanizmaları devreye giriyor. Mastercard, dijitalleşme yolculuğunda blockchain gibi yenilikçi teknolojilere de yatırım yaparak finansal işlemlerin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

Summit, aynı zamanda girişimciler ve teknoloji profesyonelleri için değerli bir networking ortamı sunuyor, genç yazılımcılara ve teknoloji tutkunlarına ilham kaynağı oluyor. Katılımcılar, yeni teknolojileri keşfetme ve bu alandaki kariyer fırsatları hakkında bilgi edinme şansı buluyorlar.